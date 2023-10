La dingue fait près de 48 décès au Burkina Faso

La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques que l'on trouve principalement dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Ainsi, plusieurs symptômes caractérisent la dengue : la forte fièvre, les maux de tête, les douleurs derrière les yeux, les douleurs musculaires et articulaires et les éruptions cutanées.

Burkina Faso : plus cas de la dengue détecté

En effet, cette maladie bat son plein au Burkina Faso. Le gouvernement à travers une note, a annoncé le mercredi 18 octobre 2023, le bilan des décès liés à l’épidémie de la dengue. Dans ce bilan, il urge de noter que près de 214 cas ont été enregistrés depuis janvier dont 48 décès entre le 9 et le 15 octobre 2023. À cet effet, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique a fait au cours du Conseil des ministres, une communication liée à la situation sur la dengue et le chikungunya au Burkina Faso.

À en croire ministre, plusieurs cas suspects ont été détectés. Par ailleurs, plusieurs cas de chikungunya ont été également détectés. Il faut noter que les autorités luttent activement pour la maîtrise de cette épidémie au Burkina Faso.

En revanche, la prévention de la dengue repose sur l'élimination des moustiques qui transmettent la maladie et sur une protection individuelle contre les piqûres de moustiques.