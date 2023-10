Production de riz local : La Corée du Sud soutient la Côte d'Ivoire

Jeudi 19 octobre 2023, Koné Meyliet Tiémoko, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a accordé une audience à Chung Hwang-Keun, le ministre coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de la coopération entre l'État ivoirien et la Corée du Sud.

Côte d'Ivoire : Koné Meyliet et Chung Hwang-Keun ont échangé

Au cours de l'audience accordée par Koné Meyliet Tiémoko à Chung Hwang-Keun, il a été question du projet K-Rice Belt (Ceinture du riz coréen) qui a fait l'objet d'une signature de protocole entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud le mercredi 18 octobre 2023 à Abidjan.

Le projet K-Rice Belt, mené par le gouvernement coréen, a pour objectif de soutenir les pays africains afin de leur permettre de développer des systèmes d'irrigation tout en leur apportant une assistance technique et l'équipement nécessaires pour améliorer la culture du riz.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée n'a pas manqué de réaffirmer que son pays est déterminé à faire profiter la Côte d'Ivoire de sa grande expérience en matière de technologique. Cela dans l'objectif de resserrer les liens entre les deux pays.

Pour l'occasion, Koné Meyliet Tiémoko avait à ses côtés Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kacou Houaja Léon Adom.