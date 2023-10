Le PNUD renforce le secteur de la sécurité au Burkina Faso

Le ministère de la sécurité du Burkina Faso a reçu du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en collaboration avec l’Allemagne, un don de 22 véhicules Toyota de type pick-up mono-cabine. Un don estimé à plus de 400 millions de francs CFA de valeur.

Burkina Faso: le ministère de la sécurité reçoit un don de véhicules

Le secteur de la sécurité a été renforcé par le PNUD. Ainsi plusieurs véhicules de mission ont été offerts à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale pour renforcer leurs capacités opérationnelles dans le cadre du Programme Facilité régionale de stabilisation pour la région du Liptako-Gourma.

En effet, il faut noter que ce geste du PNUD n'est pas à sa première fois. Pour ce faire, les véhicules donnés auront pour rôle d'améliorer la mobilité des forces de sécurité intérieure lors des interventions et des patrouilles pour assurer la sécurité des communautés locales.

À en croire le représentant du PNUD, les forces de sécurité jouent un rôle indispensable à l'intérieure des communautés locales. Et parfois, elles sont limitées en termes de moyens logistiques et humains. De la même manière, l’importance de la présence continue de l’État, en particulier de la police et de la gendarmerie, pour une stabilisation durable, afin d’éviter les troubles dans les communautés a été soulignée par l'ambassade de l’Allemagne.

Par ailleurs, le ministre délégué à la sécurité du Burkina Faso n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour ce don.