Victor Osimhen blessé en sélection nationale, Naples veut être dédommagé

Lors de la trêve internationale, la sélection nationale du Nigeria a affronté l'Arabie Saoudite (2-2) en amical. Une rencontre au cours de laquelle, l'attaquant de FC Naples, Victor Osimhen s'est blessé aux ischio-jambiers. Une situation qui passe mal au niveau des dirigeants de son club qui estiment que cela aurait être évité par le sélectionneur.

La blessure de Victor Osimhen au Nigeria passe mal à Naples

Les dirigeants du club champion d'Italie en titre ne sont pas du tout contents du fait que leur attaquant ait contracté une blessure en sélection lors des journées FIFA d'octobre. Pour eux, cette blessure qui va éloigner leur joueur des terrains durant un gros mois, aurait pu être évitée du moment où il s'agissait juste d'une rencontre amicale.

« Je pense que la convocation en sélection ne devrait concerner que les joueurs âgés de 22 ans maximum, afin de leur donner une bonne pratique et une bonne visibilité. Je pense également que les clubs devraient être autorisés à décider de libérer ou non leurs joueurs, surtout s’il s’agit d’un match amical. Si j’ai payé 50 millions d’euros pour un joueur et qu’il revient blessé, ils devraient indemniser le club avec le coût de chaque jour d’absence. Pensez à Neymar… », a réagi Aurelio De Laurentiis, président de FC Naples, relayé par Calciomercato.

À en croire, le président de Naples, avec cette blessure, le club est obligé de composé sans le buteur Victor Osimhen pour plusieurs matchs en championnat comme en ligue des champions. Or, les rencontres des prochains jours, sont très importants.

De Laurentiis déplore également le fait de n'être pas encouragé à sa juste valeur pour toutes les fois qu'ils libèrent les joueurs pour les matchs internationaux en sélection. « Depuis 2013, nous avons reçu un total d’environ 4 millions d’euros de remboursement pour la participation de nos joueurs aux matchs internationaux, même s’il y avait toujours au moins 10 joueurs convoqués. Ce n’est pas bien », a-t-il laissé entendre.