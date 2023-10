The Bachelor Afrique Francophone-Saison 2 : Le nouveau Bachelor, Clive Ketu Mbaku attaqué par des imposteurs

Le nouveau Bachelor, Clive Ketu Mbaku fait déjà face à des problèmes sur la toile. Des individus animés de mauvaises intentions essayent d’utiliser son nom sur le Meta pour arnaquer d’honnêtes citoyens.

Le nouveau Bachelor, Clive Ketu Mbaku : ‘’Ne vous faites plus avoir par les imposteurs et usurpateurs qui utilisent mon nom’’

Les usurpateurs d’identités et autres cyber arnaqueurs attendent la moindre occasion pour frapper sur les réseaux sociaux. Et leurs principales cibles sont les personnalités publiques dont des internautes veulent absolument rencontrer un jour dans leur vie. Les imposteurs de tout acabit profitent de cela pour réclamer souvent de forte somme d’argent à d’honnêtes citoyens.

Le tout nouveau Bachelor de l’émission de téléréalité diffusée chaque samedi sur Canal + Pop a payé les frais. Des individus mal intentionnés se sont fait passer pour Clive Ketu Mbaku sur la blogosphère pour éventuellement soutirer de l’argent à des personnes ou même d’autres ont déjà été grugées.

Ayant eu l’information de ce que des personnes utilisent son nom sur la toile, le nouveau Bachelor a fait une publication sur sa vraie page Facebook pour attirer l’attention des uns et des autres à ne pas tomber dans le piège de ces truands sur les réseaux sociaux. ‘’Je suis Clive, le nouveau Bachelor. Ne vous faites plus avoir par les imposteurs et usurpateurs qui utilisent mon nom. Merci pour l'amour que vous me portez. Prenez soin de vous et de vos proches’’, écrit-il.