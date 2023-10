Côte d’Ivoire : Le styliste Gilles Touré s’est marié discrètement

Des célébrités ivoiriennes célèbrent depuis quelque temps en cascade leur mariage. Après John Jay il y a peu, c’est autour du créateur de mode Gilles Touré de sceler son union le samedi 21 octobre avec sa dulcinée dans la pure discrétion.

Le styliste Gilles Touré a scellé son mariage dans le secret

Le cercle des célibataires dans l’univers de la mode en Côte d’Ivoire vient de se rétrécir. Parmi les créateurs de mode ivoirien, c’est celui qu’on appelait autrefois le petit poucet de la mode en Côte d’Ivoire, Gilles Touré qui a célébré ses noces secrètement le samedi 21 octobre avec l’élue de son cœur.

Le styliste n’a pas fait de tapage autour de son mariage et de façon discrète, il est allé se mettre la corde au cou en prenant tout le monde de court. Seules les images prises dans le hall de la grande tour du Sofitel hôtel ivoire de Cocody avec leurs témoins ont été partagées sur les réseaux sociaux. Un mariage à quatre que les amis, connaissances et proches du créateur de mode n’ont sûrement pas vu venir.

Les messages de félicitations ont commencé à se multiplier en commentaires sous les photos partagées par un homme de la culture très connu en la personne de Marcel Bilé et d’une internaute du nom de Diamant Blanc sur leurs pages Facebook. En surprenant ses fans, Gilles Touré a fait un petit post sur sa page Facebook en disant : “Je vous ai tous dribblé… Dsl.... c'est ça on dit mariage à 4’’, écrit-il. Avant lui, le célèbre animateur et producteur John Jay avait convolé en justes noces la semaine dernière avec dulcinée.