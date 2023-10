Côte d’Ivoire : le mari de Roseline Layo menace de poursuivre un influenceur en justice

Après sa distinction aux Trace Awards et Festival, Roseline Layo est la cible d’attaque ainsi que son mari de la part d’un influenceur sur la toile. L’époux de la chanteuse a rapidement répondu et de façon ferme.

Le mari de Roseline Layo riposte aux attaques d’un influenceur

Le très discret époux de la chanteuse Roseline Layo n’a jamais été aussi très en colère face à de nombreuses critiques négatives à son sujet. Mais, une sortie médiatique de l’influenceur Ugo Man Kadjar contre David Gnahou alias Chewe après le sacre de l’interprète de la chanson ‘’ Amour Kôyô-Kôyô’’, le samedi 21 octobre aux Trace Awards et Festival à Kigali, a vraiment fait déborder le vase.

Le blogueur a critiqué sévèrement la robe de Roseline Layo avant de s’attaquer à son mari dans une publication sur sa page Facebook. ‘’À Kigali pour les Trace Music Awards, cette photo de Roseline et son mari dérange internet. On peut apercevoir un homme complètement effacé auprès de sa femme. Un homme froid et effrayé par les projecteurs. Il tente de trouver refuge derrière une épouse étouffée dans un amas de tissus grossièrement agencés en robe grand soir’’, écrit-il.

Les déclarations de Ugo Man Kadjar ont choqué le mari de Roseline Layo qui a aussitôt adressé une sévère menace à l’influenceur sur sa page Facebook qui pourrait se retrouver derrière les barreaux. ‘’Bonsoir M. UgoMan Kadja. Moi je vais être directe avec vous, M. le Chroniqueur. Vous ne nous avez jamais aidés à la communication de l’artiste Roseline Layo sur qui, à chaque fois, vous faites de mauvaises publications. Je prends l’opinion publique en témoin. Cette publication est un avertissement ferme. C’est votre dernière publication sur cet artiste. Nous avons des tribunaux pour régler tout ce genre de truc à Abidjan. Si vous vous amusez encore à utiliser son image pour vos soi-disant Likes, sa maison de production vous traduit directement en justice. Et comptez sur moi pour cela. Ce sera sans retour. À bientôt, Mr’’, répond-t-il. C’est le même comportement qu’a eu l’humoriste Observateur qui s’est moqué de Didi B et de sa femme qui n’ont pas encore d’enfant. Le cabinet juridique du rappeur va intenter un procès contre lui.