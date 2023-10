Côte d'Ivoire : La GESTOCI augmente sa capacité de stockage

Le nouveau réservoir de super sans-plomb de la GESTOCI (Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire) est en service depuis le samedi 21 octobre 2023. D'une capacité de 20 000 m3, cette infrastructure vient accroitre la capacité de stockage de ladite entreprise.

Côte d'Ivoire : Le nouveau réservoir de super de la GESTOCI en service

La GESTOCI dispose désormais d'un nouveau réservoir Super sans plomb d'une capacité de 20 000 m3. L'infrastructure a été mise en service le samedi 21 octobre 2023 par Mamadou Sangafowa Coulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

Avec ce nouveau réservoir, la capacité de stockage de la GESTOCI est dorénavant de 45 000 m3. "Le contexte international aujourd’hui est beaucoup plus complexe. La chaîne d’approvisionnement de tous les pays consommateurs se complexifie. Dans un tel contexte, l’autonomie et le stockage prennent une place beaucoup plus importante. Raison pour laquelle je salue cette initiative et je rassure la direction générale de mon soutien", a laissé entendre Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Mamadou Sangafowa Coulibaly a rappelé qu'il y a trois ans, les investissements en matière d’infrastructures d’accueil, de stockage, de transport des produits pétroliers avaient connu un ralentissement. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a cependant précisé que depuis un moment, la situation s'est régularisée.

Par ailleurs, le ministre ivoirien a souhaité une accélération des investissements pour faire face aux enjeux internationaux, à la demande nationale et à la compétition dans la sous-région en matière de production et de distribution de produits pétroliers.