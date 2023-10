Trace Awards et Festival : Des camerounais en colère contre la victoire de Roseline Layo

Des camerounais ne sont pas contents de la victoire de Roseline Layo aux Trace Awards et Festival à Kigali au Rwanda. Selon eux, c’était la chanteuse camerounaise-américaine, Libianca, plus en vue à l’international qui méritait le trophée.

La victoire de Roseline Layo aux Trace Awards et Festival provoque la colère des camerounais

La première édition des Trace Awards et Festival s’est achevée le samedi 21 octobre à Kigali au Rwanda. Plusieurs artistes africains issues du continent et de la diaspora ont été primés lors de cette cérémonie prestigieuse. La moisson a été visiblement bonne pour les artistes ivoiriens nominés dans différentes catégories. Partis avec six chanteurs, un producteur et un DJ, la Côte d’Ivoire a raflé quatre prix avec la victoire de KS Bloom, Didi B, Tamsir et Roseline Layo.

Justement, la dernière artiste ivoirienne distinguée dans la catégorie ‘’Meilleur artiste révélation de l’année’’, au détriment de la chanteuse camerounaise-américaine, Libianca Kenzonkinboum Fonji, plus connue sous le nom de Libianca, n’est pas du tout du goût de certains mélomanes du Cameroun.

Sur les réseaux sociaux, des internautes camerounais ont exprimé leur mécontentement et leur colère quant à la victoire de l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’. Selon eux, le trophée devrait revenir plutôt à la camerounaise qui est installée aux Etats-Unis. Parce qu’elle a une cote plus grande à l’international que l’ivoirienne. Libianca a remporté des trophées prestigieux avec six disques de platine dans six pays différents, à savoir l’Australie, l’Angleterre, la Suisse, le Canada, les États-Unis et la France.

Même le célèbre blogueur camerounais, Peupah Zouzoua s’y est aussi mis dans la vague des indignés avec un post contre Roseline Layo. ‘’Notons que plus de 180 millions de vues sur YouTube pour ne pas dire écoutes ou disques d’or , diamant, platine les séparent. Après tout le siège de Trace se trouve en Côte d’Ivoire, c’est bien !’’, écrit-il. A bien comprendre ses propos, le prix décerné à la chanteuse ivoirienne a été fait sur la base de complaisance. Les organisateurs de cette cérémonie doivent faire un communiqué ou une déclaration pour éclairer la lanterne des mélomanes pour comprendre le mode de désignation des gagnants.