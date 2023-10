Guillaume Soro a rendu hommage à Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, son compagnon de lutte qui croupit en prison depuis 1.400 jours.

1.400 jours de détention pour Soul To Soul : L'hommage appuyé de Guillaume Soro !

Le 23 décembre 2019, des forces de l'ordre effectuèrent une descente musclée au siège du mouvement Générations et Peuples Solidaires à Abidjan. Plusieurs cadres, réunis pour préparer le retour de leur leader, Guillaume Kigbafori Soro furent arrêtés puis jetés en prison. Après la tenue des procès, plusieurs ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

Depuis ce temps, d'autres cadres ont recouvré leur liberté à l'image de l'ancien ministre Alain Lobognon. Ce lundi 23 octobre, le président de GPS a rendu hommage à son soldat Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul qui purge 20 ans de prison. Pour l'ancien Premier ministre, Soul To Soul a "refusé de monnayer sa liberté contre un reniement de son amitié avec Guillaume Soro et une adhésion au RHDP".

"Pour ce 1.400e jour de prison, nous tenons à manifester notre soutien sans faille à l’un des plus fidèle compagnon de Monsieur Guillaume Kigbafori Soro qui lui-même vit depuis près de 5 ans en exil", a écrit l'ancien président du parlement.

Message de Guillaume Soro

A ce jour, il demeure le seul civil détenu parmi la vingtaine de personnalités arrêtées ce jour-là. Il sera rejoint plus tard par plusieurs membres de la sécurité rapprochée de Guillaume Kigbafori Soro, Président de Générations et Peuples Solidaires.

Soul To Soul, Force et Courage à toi. Dieu fera !