Alors que les experts désignaient déjà le Maroc comme potentiels vainqueurs de la CAN 2023, Abdeslam Ouaddouaffirme que cette nation ne pourra pas décrocher le sacre final. L'ex-international marocain s'est expliqué au cours d'une interview accordée à un média local sur son avis.

CAN 2023 : Le pronostic surprenant d'Abdeslam Ouaddou sur le Maroc

Abdeslam Ouaddou a mis en exergue plusieurs facteurs pour placer le Maroc parmi les outsiders de la CAN 2023. Pour le technicien marocain, la météo serait l'une des raisons d'une probable contre-performance des Lions de l'Atlas à cette grande messe du football africain.

« La logique voudrait que l’équipe nationale marocaine soit parmi les favoris pour remporter la CAN 2023, compte tenu de ses performances et de ses résultats lors de la précédente Coupe du Monde. Cependant, à vrai dire, selon moi, le Maroc n’est pas favori, car la CAN est une compétition très différente. Les conditions de la CAN seront différentes de celles de la Coupe du Monde. Vous savez qu’il est toujours difficile de désigner les équipes d’Afrique du Nord comme favorites lorsque le tournoi se déroule en Afrique subsaharienne. Je ne dis pas que les équipes d’Afrique du Nord ne peuvent pas remporter la CAN, elles en ont la capacité, mais je ne les considère pas comme favorites en raison de leur style de jeu basé sur la possession et la vitesse dans les transitions », a-t-il affirmé.

« L’Algérie, la Tunisie, l’Égypte et le Maroc peuvent remporter la CAN 2023, mais elles devront fournir de grands efforts pour y parvenir. Ce ne sera pas facile, et comme pour le Maroc, je ne prédis pas l’Algérie, la Tunisie ni l’Égypte comme favorites pour remporter la CAN, car il y a d’autres équipes comme le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et la République démocratique du Congo, qui disposent de bons joueurs et de bons entraîneurs. Je m’attends à ce que ce soit une compétition de haut niveau avec la présence de grandes équipes en Côte d’Ivoire », a poursuivi Abdeslam Ouaddou.

À noter que le Maroc a hérité du groupe E avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Lors de la précédente édition de la CAN au Cameroun en 2021, les Lions de l'Atlas ont échoué en quart de finale.