Côte d’Ivoire : Konnie Touré, Josey et Eudoxie Yao nominées aux African Entertainment Awards aux Etats-Unis

Elles sont trois ivoiriennes chacune dans son créneau à partir à l’assaut des African Entertainment Awards aux Etats-Unis. Il y a Konnie Touré, Josey et Eudoxie Yao. La remise des prix aura lieu le 11 novembre prochain aux États-Unis.

Trois célébrités ivoiriennes en lice pour les African Entertainment Awards aux Etats-Unis

La Côte d’Ivoire sera à l’honneur au mois de novembre prochain au prestigieux prix des African Entertainment Awards (AEA) aux Etats-Unis. Selon les organisateurs, cette cérémonie vise à soutenir, célébrer et valoriser les divertissements et les réalisations africaines sur la scène mondiale. Elle est également utilisée comme plate-forme pour unir tous les Africains, y compris ceux des Caraïbes, afin de présenter une Afrique unie, autosuffisante, volontaire et capable d'évoquer un changement social dans les communautés africaines du monde entier.

Ainsi, trois célébrités ivoiriennes vont faire flotter le drapeau du pays à cette grosse cérémonie au pays de l’Oncle Sam où 50 catégories sont reparties. Il s’agit d’abord de la présentatrice télé, Konnie Touré qui est nominée dans la catégorie personnalité média de l’année. Elle est d’ailleurs la seule francophone de l’Afrique de l’ouest dans la catégorie.

Ensuite, il y a la pétillante et talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey. La compagne de l’ex-international ivoirien, Serey Dié, est également la seule artiste de la Côte d’Ivoire à être représentée dans la catégorie de Best Francophone Female Artist/Group. Une catégorie où l’interprète de la chanson ‘’Zambeleman’’, est en lice avec de grands noms de la musique africaine et de la diaspora comme Aya Nakamura, Viviane N'Dour, Charlotte Dipanda, Blanche Bailly et Libianca.

Puis, La femme à la forme généreuse, Eudoxie Yao va essayer de sortir son épingle du jeu dans la catégorie Social Media Influencer of the Year. Elle est aussi la seule influenceuse ivoirienne parmi 14 autres. Les votes sont depuis ouvert au mois de septembre aux internautes pour choisir leur artistes, personnalités, influenceurs, etc. Les internautes ivoiriens doivent massivement voter pour donner l’opportunité aux trois représentants ivoiriens de revenir avec des trophées.