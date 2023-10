Burkina Faso : des boissons en vente aux abords des écoles saisies

Dans le cadre de la réglementation matière de protection du secteur éducatif au Burkina Faso, la Direction de la Police, de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) a porté à la connaissance du public à travers communiqué, des opérations de contrôles des installations des kiosques.

Boissons alcolisées autour des établissements scolaires : la police municipale invite les acteurs respect des normes

La direction joint l'acte à la parole, a procédé des contrôles des installations des kiosques, boutiques, débits de boisson dans les arrondissement 1,3,5 et 10 de la ville de Ouagadougou, le mercredi 25 octobre 2023. Une opération au cours duquelle plusieurs boissons on été saisies devant les établissements scolaires. Le but principal de cette action de la police municipale, est d'empêcher « toutes activités de nature à porter atteinte à la santé, à l’intégrité morale ou à intégrer négativement le développement psychique des apprenants. ».

L'opération a été basée essentiellement sur contrôle des commerces et autres installations situés à moins de 400m des écoles. À l'issue de cette opération, près de «300 canettes de boissons alcoolisées, une dizaine de cartons de boissons frelatées et une vingtaines de bouteilles de liqueur, ont été saisis ».

Pour rappel, il faut préciser que la loi 09-79/An du 07 juin 1979 régissant les débits de boissons au Burkina-Faso et le décret N°2016-926 portant protection du domaine scolaire interdisent le commerce des boissons alcolisées aux abords des établissements scolaires. Pour ce faire, la police municipale, invite les acteurs au strict respect des normes.