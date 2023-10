​Burkina Faso : un concert des hommes intègres de solidarité annoncé

Dans le but de montrer leur soutien indéfectible au gouvernement de la transition du Président Ibrahim Traoré, les hommes intègres, des artistes ivoirien ont confirmé le déroulement des activités du concert de la solidarité à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso les 28 et 30 octobre 2023. Un évènement qui regroupera plusieurs artistes de diverses horizons dont l'artiste musicien ivoirien de renom Yobo Constant Joël alias, Kerozen et bien d’autres musiciens ivoiriens.

Burkina Faso : les acteurs du monde culturel prônent pour la paix

Le comité en charge de l'organisation de cette prestigieuse cérémonie a confirmé le concert des hommes intègres le mercredi 25 octobre 2023. En effet, l'objectif principal de cette manifestation musical est de prôner pour une paix durable et sensibiliser les populations sur la culture de la paix, de la cohésion sociale à travers des chansons couplées. Cette action contribuera également à la lutte contre le tourisme pour la reconquête du territoire au Burkina Faso.

Le thème qui fera l'objet de cette initiative des artistes est : « pour un Burkina debout, c’est l’Afrique qui gagne ». À travers ce thème, on peut lire que ces acteurs visent un cadre de brassage culturel et artistique pour le développement du peuple burkinabè.

Par ailleurs, il faut noter que plusieurs événements seront rendez-vous au cours de ce concert artistique. Toutes ces actions témoignent la détermination et la franche collaboration du gouvernement du Président Ibrahim Traoré pour la culture de la paix au sein du peuple burkinabè. Aïcha trembler sera également de la partie pour cet événement culturel et artistique au Burkina Faso.