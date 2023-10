France : Les premières images de MHD en prison fuitent

Les fans de MHD ont enfin les nouvelles de leur idole, incarcéré depuis un mois en prison dans la rixe mortelle du jeune Loïc Kamtchouang en 2018. Une vidéo et des images ont filtré sur la toile depuis quelques heures.

Les premières images de MHD en prison circulent sur la toile

Le rappeur français, MHD avec huit autres accusés ont été jugés du 4 au 22 septembre dernier aux assises de Paris dans la rixe mortelle cinq ans en arrière du jeune français d’origine camerounaise de 23 ans, Loïc Kamtchouang. A l’issue de ce procès, le prince de l’Afro-trap a écopé de 12 ans de réclusion criminelle. L’artiste, qui a toujours clamé son innocence, a choisi de faire appel de cette décision de justice. Sa femme avait même révélé qu’elle l’attendrait à sa sortie qu’importe la durée.

Près d’un mois après son incarcération et en attendant son procès en appel, les fans de MHD ont enfin des nouvelles de lui depuis son lieu de détention. Depuis quelques heures, des images circulent sur les réseaux sociaux où on aperçoit le rappeur en train de se promener dans la cour de la prison à Fresnes et en train de jouer au ballon avec une autre célébrité de la musique française qui semble être Brulux. Ce dernier serait en prison depuis 2022.

C’est la première fois qu’une vidéo du rappeur filtre sur la toile et est filmée par un autre détenu. Il faut noter que Mohamed Sylla alias MHD nie toujours son implication dans la mort suite au passage à tabac de Loïc Kamtchouang dans un règlement de compte entre bandes rivales. Lors des diverses audiences au mois de septembre dernier, le rappeur a eu l’occasion de donner sa version des faits. ‘’J’ai passé la soirée au bowling, puis je suis rentré à la cité des Chaufourniers dans une Smart avec un ami. Pendant ce temps, cinq autres personnes sont revenues à la cité dans ma Mercedes, que j’ai l’habitude de prêter. Trois d’entre elles sont ici, devant vous, aujourd’hui. Les deux autres, Moha et Besbar, n’ont pas pu être identifiés par les enquêteurs. Après être revenu à la cité, j’ai discuté un peu avec des gens là-bas avant de monter chez moi. À un moment donné, j’ai remarqué par la fenêtre de la chambre de ma petite sœur qu’il y avait un attroupement autour de l’impasse où ma Mercedes était garée’’, avait-il expliqué. Et de poursuivre : ‘’Quand j’ai mis ma tête par la fenêtre, la Mercedes avait disparu. Mes téléphones étaient dans la voiture. J’ai essayé d’appeler mes téléphones via Snapchat en utilisant le téléphone de ma sœur pour savoir où était la voiture, mais je n’ai pas réussi à les localiser. Alors, je suis descendu et j’ai attendu que la voiture revienne. Finalement, une personne m’a rendu mes téléphones’’.