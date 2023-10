Mali : les acteurs de la justice prônent pour le droit des Hommes

Le vendredi 26 octobre 2023 à Bamako a eu lieu un atelier national organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Une rencontre basée sur l'opérationnalisation de la nouvelle Direction nationale des Droits de l'Homme et à la vulgarisation du rapport final du 4ème cycle de l'Examen Périodique Universel (EPU) du Mali.

Droits des Hommes au Mali : les autorités compétentes en concertation

En effet, cet atelier a regroupé l'ensemble des parties prenantes nationales - représentants des pouvoirs publics, de la société civile, du secteur privé et d'autres personnalités. Il a été présidé par Mamoudou Kassogue, Garde des Sceaux et ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.

À l'occasion le ministre a rappelé l'attachement du gouvernement malien sur la protection des droits et humains. Ainsi , près de 294 recommandations ont été faites de l'EPU, qui dressent la feuille de route du renforcement sur le respect des libertés fondamentales dans la nation.

En outre, 275 recommandations ont été formulées et la justice malienne a accepté 219 soit 79, 6%. Par ailleurs, l'objectif de cette séance de travail entre les autorités judiciaires est de s'approprier ces «préconisations et de définir un plan d'action opérationnel pour leur mise en œuvre d'ici le prochain cycle de l'EPU en 2028.»

À cet effet, les recommandations seront suivies par la nouvelle Direction nationale des Droits de l'Homme, créée par la loi du 11 mai 2023.