Côte d’Ivoire : Emma Lohoues donne des conseils à une abonnée en prenant sa propre expérience en exemple

Des jeunes filles qui veulent ressembler à Emma Lohoues lui posent souvent beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. L’une d'entre elles a bien voulu avoir l’avis de l’influenceuse s’il était possible d’avoir une relation amoureuse à l’âge de 18 ans.

Emma Lohoues révèle : ‘’J’ai eu mon premier petit ami à 22 ans’’

L’influenceuse Emma Lohoues est consciente que beaucoup de jeunes filles la prennent pour modèle de réussite. Elle fait tout pour ne pas tomber dans les bassesses ce qui va considérablement affecter la gente féminine. Elle reste toujours focus dans ses objectifs et souvent par la même occasion la business woman s’érige en conseillère pour de nombreuses jeunes filles sur les réseaux sociaux.

En effet, souvent en interactivité avec ses abonnés, plusieurs questions d’ordre sentimental lui sont posées pour avoir son avis. Sans faux fuyant, Emma Lohoues répond sagement pour orienter ses ‘’petites-soeurs’’. Une abonnée qui sûrement à 18 ans et qui veut entamer une aventure amoureuse avec un homme a bien voulu avoir l’opinion de la présentatrice de la téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’ sur Snapchat’. ‘’Coucou tata Emma. Penses-tu que se mettre dans une relation à l’âge de 18 ans, c’est une perte de temps ?’’, demande-t-elle.

La maman du petit Kobe Sylla a fait allusion à sa propre expérience sentimentale pour donner des conseils à l’abonnée pour qu’elle puisse faire le bon choix à cet âge. ‘’J’ai eu mon premier petit ami à l’âge de 22 ans. Donc, franchement, pour moi, à 18 ans, on n’a pas la tête à avoir un petit ami. On se concentre sur ses études, on profite de la vie avec ses amies, on va au cinéma, on reste sous la protection de maman. On joue avec des poupées (j’en avais jusqu’à l’âge de 30 ans), on va manger de la glace, etc. C’est ce dont je me souviens de mes 18 ans. J’avais peur des garçons ! Donc ma chère, c’est à toi de décider quelle vie tu veux avoir aujourd’hui pour construire ton avenir !’’, répond-t-elle.

Beaucoup ont jugé très importants les conseils de l'oinfliuenceuse. Ainsi, chaque jeune fille devrait mettre l’accent sur leur étude avant de penser à entamer une relation amoureuse avec un homme. L’épanouissement personnel de la jeune fille doit passer avant tout pour ne pas regretter demain la voie qu’elle aurait choisie de prendre dans la vie.