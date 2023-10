Côte d’Ivoire : Sous le firmament, tout change, tout passe

En Côte d'Ivoire, l’enchaînement des événements, les actions et réactions post-élection couplée des municipales et des régionales qui s’ensuivent, laissent penser que certains de nos concitoyens n’ont pas encore intériorisé l’idée que sur cette terre injuste des hommes, nous ne sommes que de passage, que tout est changement et que tout passe.

Côte d'Ivoire : La justice ivoirienne a des contorsions

Des actes posées par le pouvoir ou ses soutiens objectifs, les décisions de justice ou même d’autres institutions comme le Conseil d’Etat, donnent le tournis, et désorientent de nombreuses personnes.

La justice ivoirienne a des contorsions dont elle seule a le secret. Elle sévit avec une célérité qu’on ne lui connait pas quand il s’agit de l’opposition, mais devient aveugle et muette quand il s’agit des soutiens du pouvoir.

Ainsi, que des jeunes veuillent accompagner il y a peu, l’ex-secrétaire général du Ppa-ci répondre à une convocation de la police, les voilà accusés de trouble à l’ordre public, arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison.

A un meeting du Ppa-ci, des jeunes arborent-ils un drapeau russe, les voilà convoqués à la police, embastillés certainement pour intelligence avec une puissance étrangère.

Cependant, lorsqu’une horde de jeunes proches du Rhdp assiège le domicile d’une responsable de l’opposition, profère des menaces, au vu et au su de tout le monde, rien ne lui arrive.

Ni la police, ni la gendarmerie n’intervient à l’effet d’arrêter ce groupuscule pour trouble à l’ordre public. Cela ressemble fort à une licence octroyée à ce groupuscule qui a pris le pli d’assiéger le domicile des personnalités de l’opposition.

On se rappelle qu’en 2020 ce même groupuscule s’était déporté à la résidence de feu le président Henri Konan Bédié, pour manifester et y déverser un liquide rougeâtre sur la pelouse devant la résidence en toute impunité.

Fort de cette impunité, ce groupuscule s’est autoproclamé « défenseur du chef de l’Etat », en lieu et place des institutions dont c’est la charge.

Alors que les marches et autres manifestations sur la voie publique restent interdites pour certains, ce groupuscule peut bien marcher et aller protester devant l’ambassade du Mali, au plus fort de la crise des « 49 militaires ivoiriens » retenus au Mali.

Aujourd’hui, ce groupuscule a remis le couvert. Par des menaces à peine voilées et des pressions de tous genres, il a réussi à faire annuler, sinon reporter le concert que voulait donner à Abidjan, l’artiste malien Salif Kéita, accusé d’avoir offensé le chef de l’Etat ivoirien. Sur la toile, c’est une atmosphère de satisfaction de congratulation pour tous ceux qui s’autoproclament aujourd’hui « patriotes ». Quelle métamorphose !

Il n’y a pas longtemps, se proclamer patriote dans ce pays était une abomination. On était alors taxé de xénophobe, « d’ivoiritaire », de personne ayant une haine viscérale pour tous ceux qui arborent le boubou.

Maintenant, c’est ceux qui arborent le boubou, qui en veulent à d’autres qui en font autant ! Ah « la vie qui est là là » comme le disent les Ivoiriens !

On ne peut non plus passer sous silence, les menaces qui se sont abattues sur l’Église Catholique de Côte d’Ivoire qui, eu égard à l’atmosphère délétère du paysage politique à une époque, voulait organiser une marche pour la paix. Des individus proches du pouvoir, avaient alors promis de faire couler le sang des catholiques qui s’aventureraient à faire cette marche. A son corps défendant, la hiérarchie catholique a dû surseoir à cette marche. Ceux qui ont proféré ces menaces, ne furent jamais inquiétés, tout au contraire, ils étaient dans une jubilation jouissive.

N’est-elle pas belle la nouvelle Côte d’Ivoire avec ses doubles-standards ? Des oracles avaient prédit que ce pays allait étonner le monde entier, et il s’est trouvé des mécréants pour ne pas y croire !

Des hommes de peu de foi ont douté et la confusion règne en leur sein !

N’est-il pas merveilleux ce pays, fait de licence pour certains et de répression pour d’autres pour les mêmes faits ?

C’est à l’aune de ce qui précède, qu’on se doit d’apprécier le verdict du Conseil d’Etat relativement au contentieux électoral dans certaines communes et régions. Et le cas de la commune de Tiassalé doit interpeller.

A la surprise générale, le Conseil a invalidé l’élection du maire sortant avec les arguments ci-dessous :

- des pv ne comportent pas de stickers

- des bureaux de vote ont fermé après 17 heures

- des pv ne comportent pas l’heure d’ouverture et de fermeture de certains bureaux de vote.

- etc.

Mais étant donné que l’élection municipale est couplée avec la régionale, avec les mêmes lieux de vote, les mêmes bureaux de vote, les mêmes présidents de bureaux de vote et les mêmes assesseurs, les mêmes heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote, pourquoi ce qui a conduit à l’invalidation de l’élection d’Assalé Tiémoko, n’a pas conduit à celle du président du conseil régional ? C’est à y perdre son latin !

Mais qu’on se le tienne pour dit. Ce qui est permanent sur cette terre des hommes, c’est le changement. Et personne ne peut le modifier.

Un cantique catholique l’exprime bien : « Sous le firmament tout n’est que changement, tout passe.

Et quoi que l’homme fasse, ses jours s’en vont fuyant, plus vite qu’un torrent, tout passe… ».

Oui tout est changement, mais tout passe et tout passera.

Alors, tous ceux qui ont aujourd’hui la licence pour agir selon leur bon-vouloir, au détriment de leurs concitoyens, doivent méditer ce cantique pour demain.

Demain est certes un autre jour, mais demain arrive toujours et l’ivraie sera séparée du vrai.