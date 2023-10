Burkina Faso : le gouvernement reçoit près de 163 milliards de francs

Le gouvernement bukinabè a reçu dans la journée du jeudi 25 octobre 2023 un financement qui s'élève à 163 milliards de francs CFA de la banque mondiale. Un financement qui est destiné à la réalisation de deux projets pour le développement de la nation bukinabè.

Burkina Faso : des projets de développement durable reçoivent le financement de la banque mondiale

La banque mondiale marque encore l'État burkinabè à nouveau avec un soutien indéfectible dans le financement des projets de développement durable. Cette aide financière a été reçue par la signature d'un accord entre le ministre en charge de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo et la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sahel, Clara Ana De Sousa.

Les projets bénéficiaires de ce financement sont : projet mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) et le Projet régional d’autonomisation des femmes et de dividende démographique plus (SWEED+). En réalité, le PMUDUVS devra prendre environ 181, 3 millions d’euros soit environ 118 milliards, 925 millions. À en croire le ministre, ce projet a pour but principal d’améliorer « la mobilité urbaine, l’accès aux services de base et aux opportunités économiques et à renforcer les capacités de gestion urbaine dans des villes secondaires précisément à Kaya, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso.»

Ensuite, le second projet, ayant pour nom SWEED+ vise à booster « l’accès des filles et des femmes à l’apprentissage, aux opportunités économiques et à l’utilisation des services de santé ». Il devra recevoir un financement de 68 millions d’euros soit près de 44 milliards, 605 millions FCFA.

Par ailleurs, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine, Roland Somda, confirme que « la mise en œuvre de ces deux projets contribuera à satisfaire certains besoins prioritaires des populations des villes et des campagnes, notamment celles qui sont les plus vulnérables. »