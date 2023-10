Côte d'Ivoire : La SAPH inaugure la plus grande usine de caoutchouc d’Afrique

La SAPH (Société africaine de plantation d’hévéa) a inauguré sa 6e usine de transformation de caoutchouc naturel de Loeth dans la ville de Soubré. La nouvelle manufacture d’une capacité de 60 000 tonnes par an symbolise l’aspiration permanente du groupe SIFCA à apporter l’excellence industrielle en Côted’Ivoire, a dit Pierre Billon.

Côte d’Ivoire : SAPH ouvre sa 6e usine dans la Nawa

Dans sa politique d’apporter l’excellence industrielle en terre ivoirienne et partout en Afrique, la SAPH, filiale de SIPH et membre du groupe SIFCA, s’est engagé dans une politique d’investissement visant à augmenter les capacités industrielles de sa filière caoutchouc. C’est dans ce cadre qu’elle a procédé à l’inauguration de sa 6e usine de transformation de caoutchouc naturel dans la Nawa.

À cette occasion, Pierre Billon directeur général de la SIFCA, a remercié toutes les forces vives de la Nawa qui ont contribué à la réussite de cet ouvrage dénommé Loeth représentant le fruit d’échanges, de coopération, d’une intelligente synergie avec les ministères, les élus, les communautés, le conseil régional, les partenaires institutionnels et techniques.

"Cette nouvelle usine, la plus grande d’Afrique, fait la fierté de tous les collaborateurs de la SAPH et du groupe SIFCA. Elle symbolise notre aspiration permanente à apporter l’excellence industrielle en terre ivoirienne et partout en Afrique de l’Ouest où le groupe SIFCA est un acteur agro-industriel majeur", s’est félicité l’ex-ministre ivoirien.

Jean-Louis Billon a aussi expliqué qu’avec la création de la nouvelle usine, "la SAPH a une nouvelle fois fait sa part du travail, qui permettra à la Côte d’Ivoire d’être plus compétitive sur le marché mondial du caoutchouc naturel dont elle occupe désormais la troisième place".

Pour sa part, Emmanuel Tra Bi, directeur général de l’Industrie, représentant le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, a fait comprendre que l’usine « Loeth » de Soubré vient renforcer les capacités de transformation de l’hévéa de la Côte d’Ivoire en offrant l’opportunité de réaffirmer la volonté du président de la République de transformer l’économie de la Côte d’Ivoire par l’industrialisation.

"L’implantation de cette usine témoigne, de la mise en œuvre effective du premier pilier du Plan national de développement dont s’est doté le gouvernement pour la période 2021- 2025, à savoir la transformation structurelle", a-t-il ajouté.

Les travaux de construction de l’usine Loeth d’un coût de 20 milliards de francs CFA ont débuté en mars 2021. Cette usine permettra à SAPH de se rapprocher davantage des nombreux planteurs des zones de Soubré, Guiglo, Man, Daloa, Issia et Gagnoa, qui constituent aujourd’hui un pôle stratégique de la production nationale de caoutchouc naturel.

Elle permet ainsi la création de plus de 600 emplois directs et indirects, dont 320 déjà effectifs, avec plus de 20 % d’emplois féminins et offre des opportunités d’affaires pour les entreprises de la ville de Soubré.