​Togo : le schéma d'aménagement urbain actualisé

Pour le bien-être de la population au Togo, le gouvernement s'engage à actualiser le schéma d'aménagement urbain. C'est l'une des décisions qui ont été prises lors du conseil des ministres de le jeudi 26 octobre 2023. Ainsi, une communication a été effectuée autour du schéma d'aménagement par le directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région.

Le gouvernement togolais envisage la mise à jour du schéma d'aménagement urbain

En effet, la ville de Lomé connait de jour au lendemain une croissance démographique. Pour ce faire, le gouvernement a décidé au cours du conseil des ministres de faire la mise à jour du schéma d'aménagement afin que cela cadre aux réalités actuelles. L'objectif principal de ce projet vise à « réglementer l’occupation de l’espace, à corriger les déséquilibres structurels existants, et à favoriser un développement harmonieux de la région.»

En plus du schéma d'aménagement urbain, le gouvernement a abordé le schéma directeur d’aménagement du littoral (SDAL). L'adoption de ce projet s'avère également indispensable. Le but visé par le gouvernement togolais est de « rationaliser l’utilisation de l’espace et garantir une mise en œuvre efficace des projets de développement, en particulier à la lumière des défis liés à la montée des eaux due aux changements climatiques.»

Cette démarche est dû à l'érosion que confronte le littoral togolais. Ce phénomène s'intensifie chaque année. Il faut noter que toutes ces mesures représentent le plan stratégique du gouvernement à assurer le bien-être de la population togolaise. Cette volonté du gouvernement est le fruit de la détermination du président Faure Gnassingbé pour un environnement apaisé et stable.