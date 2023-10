Burkina Faso : lancement officiel de la 34e édition du Tour du Faso

La 34e édition du Tour du Faso a connu son épilogue ce vendredi 27 octobre 2023. Une compétition cycliste internationale regroupant plusieurs nations. Après le déroulement de cette compétition cycliste, il a été constaté l'absence de deux équipes de différentes nations. Il s'agit celle d'Algérie et du Rwanda.

La 34e édition du Tour du Faso: l'Algérie et le Rwanda absents

Cette absence a été constatée par le comité d’organisation après les présentations de chaque équipe avant le démarrage de compétition. Cependant, force est de constater qu'après cette présentation, les deux équipes que sont : l'Algérie et Rwanda ont choisi de rester hors la compétition malgré leur arrivée sur le territoire bukinabè.

À en croire les autorités bukinabè, les deux équipes n'ont pas fait preuve de responsabilité et par conséquent, elles ont laissé pour contre les critères de la compétition. Par ailleurs, il faut noter que l'absence de ces deux équipes n'a pas empêché le déroulement des activités cyclistes. Voici les pays qui ont participé à cette compétition cycliste: la Belgique, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger, le Togo et les trois équipes du Burkina Faso, à savoir l’équipe nationale, l’équipe régionale du centre, et l’équipe régionale de l’Ouest.

Pour rappel, il faut noter que la présentation des équipes a été faite le jeudi 26 octobre 2023 à la place SONAR. Les équipes ont effectué de 1200 à travers sept régions du Burkina Faso.