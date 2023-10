Clasico - FC Barcelone vs Real Madrid : l'arbitre désigné fait déjà peur aux catalans

Le FC Barcelone semble être en pleine forme avec la victoire face à Shakhtar Donetsk mercredi dernier (2-1) en Ligue des champions. Une victoire qui met les poulains de Xavi Hernandez en confiance avant la réception samedi, de leur grand rival du championnat Real Madrid, dans le cadre de la 11ème journée de la Liga. Et pour officier cette rencontre, le Comité technique des arbitres (CTA) a désigné Gil Manzano. Un nom qui fait déjà un peu peur aux catalans puisqu'ils n'ont aucun bon souvenir de ce dernier.

L'arbitre désigné pour le clasico fait parler le banc du FC Barcelone qui n'a aucun bon souvenir de lui

Pour le clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid de ce samedi, c'est Gil Manzano que le comité technique des arbitres a désigné comme juge central. Et l'annonce de cette information fait jaser le vestiaire catalan qui n'a visiblement pas la chance avec cet arbitre et ce dernier ne serait souvent pas tendre avec eux. En témoigne le carton rouge qu'il a distribué à Robert Lewandowski lors de Barça - Osasuna le 8 novembre 2022. Gérard Piqué en a également fait les frais de l'expulsion de l'arbitrage de Gil Manzano.

Durant les 36 fois que Gil Manzano a arbitré une rencontre du FC Barcelone, les catalans n'ont gardé aucun bon souvenir de lui. En revanche, l'arbitrage de Gil Manzano pourrait faire les bonnes affaires du Real Madrid qui garde beaucoup de bons souvenirs de lui. Les merengue n'ont en réalité plus perdu de match arbitré par ce dernier depuis environ deux ans.

Toutefois, la bande à Xavi ne compte pas se laisser faire pour ce choc au sommet. Jules Koundé et ses coéquipiers vont sortir le grand jeu pour battre les protégés du technicien italien Carlo Ancelotti.