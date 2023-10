Mali - colloque international : hommage au feu Denis Dougnon

Commencé depuis le 25 octobre 2023 à l’Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), le colloque international en hommage à l'illustre Denis Dougnon prendra fin le 28 octobre 2023. Placé sous le thème : « l’Afrique face aux crises : quels défis pour la recherche », l'evenement du Colloque International en hommage à feu Denis Dougnon a été dirigé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Choguel Kokalla Maiga.

Colloque international au Mail : l'illustre Denis Dougnon en hommage

Cette cérémonie a regroupé nombreuses personalintés de l'enseignement supérieur, dont le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Bouréma Kansaye, le Ministre de l’Education nationale, Amadou SY Savané et ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. Ensuite, les enseignants et les chercheurs, ainsi que la famille de l’illustre disparu ont marqué vivement leur présence au cours de ce colloque international.

À l'occasion, de ce colloque international, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Bouréma Kansaye a accordé une audience aux participants venus de divers pays comme la côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina Faso. En plus, le Directeur Général de l’Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Alou Ag Agouzoum et le ministre de l'enseignement supérieur ont échangé sur des questions scientifiques et autres préoccupations liées au développement de l'enseignement supérieur au Mali.