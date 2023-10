Mahama Abdoul Fatah à Konnie Touré : ‘’Tu es mon début et ma fin’’

Konnie Touré et Mahama Abdoul Fatah Cho ont scellé leur union le jeudi 27 avril dernier à la grande mosquée de la Riviera-Golf à Cocody. Six mois après le mariage, l’époux a adressé un tendre message à sa femme sur les réseaux sociaux.

Mahama Abdoul Fatah envoie un message touchant à Konnie Touré

Konnie Touré vit depuis maintenant quelques mois un bonheur inouï avec un homme aujourd’hui. Célibataire endurcie bien longtemps, la présentatrice télé s’est mariée le jeudi 27 avril dernier à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Cocody avec le taekwondo-in britannique-français d’origine ivoirienne, Mahama Abdoul Fatah Cho.

Son mariage à l’âge de 40 ans avec le karatéka de 32 ans avait surpris plus d’un. Parce que le couple et les siens n’avaient pas divulgué l’information sur les réseaux sociaux. Depuis ce grand jour dans la vie de Konnie Touré, beaucoup de choses ont changé dans son comportement. Le nouveau style d’habillement de la femme des médias est le plus visible actuellement. Elle a tout laissé à Life TV où elle présentait l’émission ‘’Life Week-end’’ pour rejoindre son époux en Egypte.





Son mari a joué un rôle très important dans le changement de son attitude. Ils sont heureux en attendant qu’un enfant vienne encore consolider le parfait amour. Six mois après avoir scellé leur mariage, l’époux de Konnie Touré est reconnaissant vis-à-vis d’elle. Raison pour laquelle, le vendredi 27 octobre, dans une publication, Mahama Abdoul Fatah Cho à envoyé un tendre message sous forme de poème à son épouse sur sa page Facebook avec une belle photo d'ilustration à l'appui.‘’À ma femme chérie Konnie Touré Cho. Tu es mon début et ma fin. Tu es mon présent et mon futur. Tu es mon cœur qui bat. Je ne veux jamais être sans toi. Pas dans un million d'années. Tu me maintiens en paix avec moi-même, et tu chasses toutes mes peurs. Je ne pense pas que tu comprendras un jour pleinement comment tu as réalisé mes rêves, ou comment tu as ouvert mon cœur à l'amour et aux merveilles qu'il peut faire. Je t'aime hier. Je t'aime aujourd'hui. Je t'aime demain. Je t'aimerai toute ma vie. Joyeux anniversaire de mariage de demi-année. Je cherche refuge avec les paroles parfaites d'Allah contre tout mal et mal, et de tous les yeux du monde, A'uzu bi kalimatillah taammah, Min kulli shaytaanin wa hammah, Wa min kulli aynil lammah’’, écrit-il.