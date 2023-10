Côte d’Ivoire : Papa ADO fait pleurer Apoutchou National

Apoutchou National est très touché par une injure actuellement. Elle a été faite par la page Facebook Papa ADO à laquelle l’influenceur a répondu avec les larmes aux yeux.

Apoutchou National : ‘’Pour la première fois j’ai des larmes aux yeux (...)’’

Les internautes n’ont jamais vu un Apoutchou National aussi mal en point. Toujours débonnaire, l’influenceur aujourd’hui chanteur qui fait beaucoup table rase des nombreuses critiques négatives contre lui et sa mère Brigitte Bleu sur les réseaux sociaux est actuellement affecté par une moquerie voire même une injure proférée par la page Papa ADO sur Facebook.

Cette plate-forme a fait une publication où elle a carrément insulté l’artiste et sa maman. ‘’Vraiment Faut pas Fâcher doit revoir salaire de ses acteurs. Je suis sûr qu’à un moment c’était tellement chaud sur la mère Bleu Brigitte qu’elle a dû choisir entre nourrir son enfant ou l’envoyer à l’école. Façon Apoutchou est gros et bête, on sait déjà ce qu’elle a choisi’’, peut-on lire.

Ce post envoyé à Apoutchou National dans la soirée du vendredi 27 octobre par son service de communication l’a fait sortir de sa bulle pour répondre avec les yeux larmoyants. ‘’Cela fait maintenant plus de 4 ans que j’accepte vos insultes et vos humiliations. Je suis quelqu’un qui ne s’est jamais plaint mais qui a toujours tout pris de manière fair-play parce que je me dis qu'étant un influenceur et un artiste je suis exposé à toutes sortes de critiques mais franchement, tenir ce genre de propos vis-à-vis de ma personne, et de ma mère je trouve cela très méchant. Nous pouvons faire des blagues, des attachements, parfois je vais moi-même commenter sous vos posts insultant parce que je me dis que c’est une manière pour vous de faire ma promotion ou celle de ma musique. Mais ces propos tenus par Papa Ado qui m’ont été envoyé toute à l’heure par mon équipe est une insulte vis-à-vis de mes enfants, de ma famille, et même de mes amis’’, réagit-il.

L’auteur de l’album ‘’Lumière’’, renchérit en disant : ‘’Pour la première fois j’ai des larmes aux yeux en voyant de tels propos sur ma personne. Peut-être que vous ne me considérez pas assez à cause de mes prises de position sur les réseaux sociaux et de mes vidéos hilarantes, vous avez du mal à défaire le virtuel et la réalité. Mais les personnes qui me connaissent dans la vraie vie savent quel genre de personne je suis et ce que je dégage lorsque je marche. Je suis une personnalité de ce pays et pas des moindres. Je comptabilise plus de 6 millions d’abonnés à travers mes différents réseaux. Je suis un chef d’État si vous ne le savez pas et je suis un artiste confirmé. Merci pour ces insultes. Merci pour ce dénigrement. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire que Dieu bénisse tous ceux qui m’aiment de près ou de loin’’. Les nombreux commentaires qui ont suivi sont plus portés vers un soutien à l’influenceur qui doit avoir la force de se surpasser pour aller de l’avant.