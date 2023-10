Diana Bouli demande pardon aux camerounais

Diana Bouli est longtemps accusée de trahison par des camerounais. Sur les réseaux sociaux, elle s’attaque à la population camerounaise depuis qu’elle est installée en Côte d’Ivoire. L’influenceuse a présenté des excuses à ses compatriotes à travers une lettre ouverte sur sa page Côte d’Ivoire.

L’influenceuse Diana Bouli envoie un message fort aux Camerounais

L’influenceuse camerounaise, Diana Bouli se remet en cause aujourd’hui. Elle sait qu’elle a beaucoup attaqué son pays depuis qu’elle est installée en Côte d’Ivoire il y a quelques mois. Son acte est jugé maladroit et considéré comme une trahison par de nombreux internautes camerounais. Ils ont même donné de la voix pour condamner Diana Bouli.

Dans une lettre ouverte partagée le vendredi 27 octobre en fin d’après-midi sur sa page Facebook, la tik-tokeuse a présenté ses excuses aux populations camerounaises pour ses actes envers son pays. Mais, avant de demander pardon, Diana Bouli ne regrette pas ses choix. ‘’Je suis assise et je ressens le besoin de vous parler à cœur ouvert. Rassurez-vous, jusqu’ici, les décisions que j’ai prises pour ma vie et mon lieu de résidence tournent à mon avantage. Je ne regrette rien de ces choix, si ce n’est ce que je m’apprête à vous partager aujourd’hui avec toute la sincérité possible, et un état tout à fait paisible intérieurement, dans le but que rien ne soit pris à légère ou mal exprimé’’, indique-t-elle.

Par ailleurs, l’influenceuse a fait savoir son attitude s’explique aujourd’hui par les expériences difficiles qu’elle a rencontrées pendant son enfance et aussi tout au long de sa vie. ‘’Quand j’étais petite, il faut savoir que je n’ai pas beaucoup connu l’amour et la vie ne m’a fait de cadeau… et en pleine ascension, je n’ai donc pas pu comprendre ni supporter le déferlement de haine qu’il y a eu envers ma personne’’, précise-t-elle.

L’ambassadrice de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire a finalement terminé sa lettre en demandant pardon à ses compatriotes camerounais. ‘’Je demande aussi sincèrement pardon à toutes les personnes que j’ai offensées, blessées par mes propos ou agissement. Je pense que je me suis défendue de la mauvaise manière’’, conclut-elle.