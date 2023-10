Le groupe du FC Barcelone face au Real Madrid pour le clasico

Le groupe de joueurs convoqués par le coach du FC Barcelone Xavi Hernandez pour recevoir le Real Madrid ce samedi à partir de 15h15 (GMT) pour le clasico comptant pour la 11ème journée de la Liga, est déjà publié.

Xavi Hernandez publie le groupe du FC Barcelone contre le Real Madrid pour le clasico

À quelques heures du coup d'envoi du match tant attendu par les férus du football, la liste des joueurs du FC Barcelone convoqués pour affronter le Real Madrid dans le cadre du clasico est rendue publique. En grande forme actuellement et après seot victoires sur sept matchs disputés à domicile, les protégés de Xavi Hernandez vont certainement profiter de ce choc pour prendre la tête du championnat. Puisqu'ils sont actuellement troisième du groupe et à un point du leader qui n'est rien autre que leur adversaire du jour, une victoire ce soir permettra aux Culers de prendre la première place.

Pour le clasico de ce samedi 28 octobre 2023, le patron du club catalan a fait appel à 23 joueurs. Dans cette liste, on note la présence de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, annoncé incertain depuis plusieurs semaines pour ce choc. Aussi, Jules Koundé, Gavi, Joao Félix ou encore les jeunes Lamine Yamal et Marc Guiu sont bien présents. Mais les cadres comme Pedri et Frenkie de Jong vont manquer à l'appel.

Le groupe du FC Barcelone pour le clasico

Ter Stegen - João Cancelo - Balde - R. Araujo - I Martínez - Gavi - Ferran - Lewandowski - Raphinha - Iñaki Peña - João Félix - Christensen - Marco A. - Romeu - Gùndogan - Kounde - Australaga - Lamine Yamal - M. Casado - Firmín - Cubarcí - Marc Guiu - H. Fort