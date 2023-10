Football : le Togo tient enfin le remplaçant d'Emmanuel Adebayor

Après le départ à la retraite internationale et professionnelle de l'ancien capitaine des Éperviers du Togo Emmanuel Adebayor, la sélection n'a plus eu un vrai attaquant de la trempe de ce dernier. Mais ces derniers temps, un togolais fait sensation dans un club du côté de la Belgique et pourrait remplacer dignement l'ex buteur du Real Madrid.

Le Togo tient un vrai buteur digne de remplacer Emmanuel Adebayor

Enfin, l'attaque des des Éperviers du Togo peut redevenir dynamique plus années après le capitaine emblématique de l'équipe de football togolaise Emmanuel Adebayor. En effet, le pays peut désormais compter sur les atouts du jeune Ahoueke Steeve Kevin Denkey pour assurer pleinement le rôle d'attaquant de l'équipe. Le joueur togolais fait actuellement les beaux jours de son club au sein de Cercle Bruges en première division belge.

Les statistiques du numéro 9 du Cercle Bruges sont très impressionnantes en ce début championnat. Le joueur togolais est en grande dans son club où il arrive au moins un but dans chaque rencontre. Kevin Denkey arrive même à sauver son club dans les situations difficiles en sortant le grand jeu au moment où personne ne s'y attendait. En témoigne d'ailleurs le triplé du togolais face à Louvain (3-2) pour permettre à son équipe de remporter la victoire.

Ensuite, face à La Gantoise, Kevin Denkey est d'abord au départ de l'action du premier but de son équipe avant de faire le break à dernière minute en offrant au Cercle Bruges le but de 2-0. À noter que l'attaquant Togolais est actuellement le meilleur buteur du Jupiler Pro League avec 9 réalisations sur les 11 matchs. Le Togo a donc retrouvé le buteur sur qui compter pour réaliser des merveilles comme ce fut le cas de l'emblématique capitaine Emmanuel Adebayor.