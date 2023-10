Côte d’Ivoire : Qui va succéder à KS Bloom pour le PRIMUD d’Or 2023 ?

L’édition 2023 du Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé (PRIMUD) a été lancée le jeudi 26 octobre dernier dans les jardins du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Cette année, c’est 29 catégories en compétitions dont les votes ont débuté ce samedi 28 octobre en ligne.

Qui sera le successeur de KS Bloom pour le PRIMUD d’Or 2023 ?

Le rappeur Gospel ivoirien, KS Bloom est le grand gagnant de l’édition 2022 de la soirée de récompense des artistes ivoiriens, africains et de la diaspora dénommée Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé (PRIMUD). Le jeune chanteur d’une vingtaine d'années est reparti à la clé avec une villa de 200 millions de Francs CFA offerte par la structure M Group du chanteur Coupé-décalé et promoteur de l’événement, Maury Féré Soumahoro alias Le Molare.

En effet, le patron de M Group et son équipe ont procédé le jeudi 26 octobre dernier au lancement de la huitième édition du PRIMUD dans les jardins du Sofitel hôtel ivoire de Cocody. Au cours de cette cérémonie, les 29 catégories y compris les innovations ont été dévoilées. Parmi lesquelles il y a la catégorie de l’étoile montante du Coupé-décalé, étoile montante du Zouglou, les femmes des arts, meilleur bar, club et maquis ivoire, étoile montante humoriste, étoile montante variété urbaine, etc.

Outre les différentes distinctions importantes qui seront remises, le gros trophée qui est attendu lors de la grande soirée le 19 novembre prochain au Palais des congrès de l’hôtel ivoire de Cocody est le PRIMUD d’Or. Il y a sept artistes en lice dont deux femmes qui vont espérer glaner le graal à savoir KS Bloom, Safarel Obiang, Didi B, Roseline Layo, Suspect 95, Kerozen et Morijah. Pour cela, il va falloir que les internautes puissent voter massivement pour leur artistes préférés. Depuis ce samedi 28 octobre, les votes sont ainsi ouverts aux internautes dont le résultat final compte pour 20%. Les autres votes au niveau du mobile money compte 40% et celui du jury 40%. La course est à présent lancé pour connaître le successeur de KS Bloom.