Côte d'Ivoire : L' ONG Nafisu offre des kits scolaires au CECALPHA

Vendredi 28 octobre 2023, l' ONG Nafisu a procédé à une remise de kits scolaires au CECALPHA (Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusive) dans la commune d'Abobo.

Côte d'Ivoire : Les élèves du CECALPHA "gâtés" par l' ONG Nafisu

C'est avec une grande joie que Coulibaly Marcel et les enfants du CECALPHA d'Abobo Biabou ont réceptionné les dons de l' ONG Nafisu le vendredi 27 octobre 2023. En effet, l'organisation dirigée par Marie-Laure Boka a remis des kits scolaires aux élèves en situation de handicap pensionnaires du Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusive.

"Le centre donne l'éducation aux enfants. On donne l’occasion aux enfants de pouvoir aller à l'école comme tous les autres enfants. On parle d'égalité des chances. Nous avons des difficultés au niveau financier puisque nous faisons du bénévolat. Plusieurs viennent ici, mais leurs parents n'ont pas de moyens. L'école accepte de les prendre pour que ces enfants puissent devenir demain des personnalités. Je suis heureux que l'ONG Nafissou. Elle a pensé à nous. Je suis reconnaissant envers les responsables. Généralement, les élèves sourds et muets sont abandonnés par les parents. Ils sont laissés pour compte", s'est exprimé le directeur du CECALPHA.

Jordan Konan Yobouët, commissaire à l'éducation de Nafisu, a indiqué cette remise de kits scolaires avait déjà été prévue depuis la rentrée des classes. "C'était un projet qui avait déjà été ciblé depuis longtemps pour la rentrée afin de venir sensibiliser ces enfants en situation de handicap et leur dire que nous sommes avec eux de tout coeur. C'est encore un début. Nous avons encore plein d'autres activités à mener. Pour cette année, nous avons dix cibles", a-t-il déclaré.

Marie-Laure Boka, la présidente de Nafisu, basée en Europe, ne manque aucune occasion pour rappeler que son organisation a compris les défis auxquels font face les élèves en situation de handicap. C'est ce qui l'amène à distribuer gratuitement des kits scolaires dans le souci de les soutenir dans leur parcours éducatif. "Chaque kit est soigneusement conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques", précise-t-elle.

Le CECALPHA existe depuis 2014. Rappelons que l'ONG Nafisu (espoir, en langue locale Baoulé) a officiellement lancé ses activités au cours d'une réunion le samedi 25 mars 2023 à Abidjan-Cocody. Elle a pour mission de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap ; de faciliter la mobilité des PSH ; de favoriser l'insertion sociale des PSH ; de faciliter l'accès aux soins des PSH et de promouvoir l'éducation des PSH en milieu rural.