Côte d'Ivoire : Le COJEP lance des précongrès éclatés

En prélude à son congrès prévu pour les 245 et 25 novembre 2023, le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a lancé des précongrès éclatés dans des localités de la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Le COJEP prépare activement son congrès

Un an après le retour de son leader Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, le COJEP se prépare à organiser son congrès les 24 et 25 novembre 2023. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples entend se donner les moyens de réussir l'organisation de cet événement.

À cet effet, le parti de Charles Blé Goudé a lancé des précongrès éclatés. Ce sont plusieurs localités de la Côte d'Ivoire qui sont concernées. Ainsi, Didiévi, Oragahio-Bayota, la région des Montagnes, la région du Hambol, la commune de Cocody, Anyama, mais aussi Bondoukou et la région des Grands ponts ont accueilli des délégations du parti.

Lors de l'étape de la Nawa et du Gôh, les militants du COJEP ont réfléchi sur de nombreuses thématiques, notamment le statut et le règlement intérieur, le financement du parti, l'implantation du parti et formation, le patrimoine du parti et modernisation de l'administration du parti, communication et marketing politique du parti, vision sociétale et les questions électorales.

Le COJEP, qui a été absent aux récentes élections régionales et municipales, par la voix de son président Charles Blé Goudé, ne cache pas son ambition de diriger la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo se prépare donc à mener la bataille pour la conquête du pouvoir d'État.