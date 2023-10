Conflit israélo-palestinien : Jusqu'où iront les deux pays ?

Conflit israélo-palestinien- L’histoire sous nos yeux accélère sa cadence, et les événements qui la jalonnent actuellement semblent changer son cours, au point où pour de nombreuses personnes, c’est le signe annonciateur d’un Nouveau Monde, voire d’un nouvel ordre mondial. Dans ce Nouveau Monde, l’hégémonie occidentale, sinon la suprématie américaine sera conjuguée au passé pour faire place à un monde multipolaire, si d’ici là, une déflagration générale n’anéantit pas cette terre des hommes.

Le conflit israélo-palestinien doit interpeller toute l'humanité

L’opération spéciale de la Russie en Ukraine, qui a occupé le haut du pavé de l’actualité mondiale depuis un certain temps, est en passe d’être éclipsée par ce qui se passe au Proche Orient, après l’attaque d’Israël par le Hamas palestinien. Désormais, tous les regards sont tournés vers cette partie du monde et l’Ukraine court le risque d’être relayée au second plan.

Comme il fallait s’y attendre, de nombreux analystes et autres experts écument les plateaux des télévisions occidentales, avec des analyses pertinentes les unes les autres, mais aussi, et très souvent des incongruités à couper le souffle. Une de ces analyses a retenu notre attention.

Dans celle-ci, un analyste affirme que l’attaque d’Israël par le Hamas est en réalité un nouveau front ouvert par le président russe Vladimir Poutine, à l’effet de détourner l’attention sur l’Ukraine, mais surtout obliger les États-Unis à être écartelés entre l’aide à fournir concomitamment à l’Ukraine et à Israël. Manifestement cela mettrait les États-Unis dans une position inconfortable de devoir aider massivement Israël leur protégé, et réduire considérablement l’aide fournie à l’Ukraine.

Ce n’est un secret pour personne, si l’Ukraine tient jusqu’à présent, c’est grâce à l’aide massive des États-Unis, et celle, accessoire, des pays européens. Il va sans dire que l’Ukraine s’effondrerait si cette aide américaine venait à tarir. Pour la Russie et pour son président, ce serait alors une bouffée d’oxygène, un répit et une aubaine, « pour finir le travail ».

Si ce nouveau front est le fait de Poutine, il convient alors de penser qu’il vraiment un grand stratège, quoi que déjà reconnu comme un excellent joueur d’échecs.

À la suite de l’analyste susmentionné, on peut continuer le scénario et entrevoir les possibles tournures que pourrait prendre cette guerre entre Israéliens et Palestiniens.

Imaginons un seul instant, que le Herzbollah libanais qui commence à grogner, l’Iran qui bande les muscles, et la Turquie qui est prise de démangeaisons, finissent par intervenir dans le conflit aux côtés du Hamas et partant, des Palestiniens.

Ce sera alors la mobilisation et l’engagement total des États-Unis pour Israël au détriment de l’Ukraine. Et le conflit jusque là localisé, prendrait de toute évidence une autre proportion et pourquoi pas se généralisera.

Et si dans le même temps, profitant du fait que les États-Unis sont complètement plongés dans la guerre aux côtés d’Israël, tout en continuant de soutenir l’Ukraine, il venait à l’idée de la Chine d’envahir Taiwan pour opérer la réunification de son territoire, que deviendra le monde nôtre ? Ne faut-il pas craindre pour l’humanité dont ce serait probablement la fin ?

Heureusement on n’en est pas encore là. Mais si de telles idées traversent déjà l’esprit des uns et des autres, il va sans dire que sa mise en œuvre est tout aussi possible. Ne dit-on pas que les guerres naissent dans l’esprit des hommes ?

C’est pourquoi le conflit entre Israéliens et Palestiniens doit, plus que jamais, interpeller toute l’humanité. Il faut se sortir de la politique de l’autruche, qui consiste pour ceux qui régentent le monde, à se voiler la face, quant à la nécessité de la création d’un état palestinien à côté de l’état israélien comme convenu auparavant.

On se doit à juste titre de condamner l’attaque menée par le Hamas, avec son lot de prise d’otages. Mais on doit tout autant pouvoir interpeller Israël sur sa politique continue de colonisation du territoire palestinien, sans aucun égard pour les résolutions de l’ONU à ce sujet.

Fort de sa puissance militaire et du soutien sans faille des États-Unis et de leurs obligés européens, on peut penser qu’Israël a poussé les Palestiniens jusque dans leurs derniers retranchements.

Et l’attaque soudaine du Hamas, peut s’analyser comme l’acte désespéré d’un peuple qui subit une injustice et ne voit poindre à l’horizon, aucune perspective de solution.

De ce fait, plutôt que d’accuser Poutine de soutenir le Hamas, il est impérieux de chercher des pistes concevables de solution, à même de préserver l’existence d’Israël, mais aussi de satisfaire les Palestiniens par la création de leur état, conformément à l’une des nombreuses recommandations de l’ONU. Tout le monde gagnerait et le monde se porterait mieux.

Ainsi va le monde.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.