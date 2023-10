Côte d'Ivoire : Des exercices militaires annoncés à San Pedro

La ville de San Pedro accueille un exercice militaire conjoint des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) et les éléments français basés en Côte d'Ivoire du 31 octobre au 4 novembre 2023. C'est ce qu'indique un communiqué officiel de l'État-major général des armées.

Côte d'Ivoire : L'État-major annonce un exercice militaire à San Pedro

Du 31 octobre au 04 novembre 2023, les Forces armées de Côte d’Ivoire et les éléments français en Côte d’Ivoire exécuteront conjointement un exercice militaire dans la région de San-Pedro.

Cette manœuvre amphibie et terrestre dénommée « SOGODJEGUE 2023 » s’inscrit dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les deux armées et est réalisée conformément au programme de préparation et d’entrainement des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).

Elle mettra en œuvre des engins blindés, des aéronefs militaires et des navires de guerre. De même, des coups de feu et des explosions seront entendus.

L’État-major général des armées présente ses excuses aux usagers du plan d’eau et aux populations de la région de San Pedro pour les perturbations occasionnées, et les invites à vaquer librement à leur activité habituelle en toute sécurité.

Fait à Abidjan, le 27 octobre 2023

Le lieutenant-colonel Bodjo Assagou Jean-Marie,

Chef du Bureau d’information et de presse des armée