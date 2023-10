La FIFA a pris une mesure radicale en suspendant Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), pour une période de trois ans. Cette décision fait suite à un incident embarrassant où Rubiales avait embrassé de force la joueuse de football espagnole Jenni Hermoso après la victoire en Coupe du Monde.

Espagne - Baiser forcé : le verdict de la FIFA tombe pour Luis Rubiales

La FIFA a annoncé ce lundi, une suspension de trois ans pour Luis Rubiales, en réaction à son baiser forcé à Jenni Hermoso, la vedette espagnole du football féminin. La commission disciplinaire de la FIFA a statué que cet acte de Rubiales était inapproprié et contraire aux valeurs et à l'éthique du sport. En conséquence, Rubiales a été interdit de toute activité liée au football aux niveaux national et international pour une période de trois ans.

L'incident avait suscité une indignation généralisée dans le monde du sport, mettant en lumière la nécessité de respecter l'intégrité personnelle des joueurs et joueuses, quel que soit leur sexe. La FIFA, en rendant cette décision, envoie un message fort quant à son engagement à maintenir des normes élevées de conduite dans le football, tout en assurant la protection des joueurs et joueuses.

Rubiales, qui avait été provisoirement suspendu pour une période initiale de 90 jours, « dispose d'un délai de dix jours pour demander une décision motivée qui, si elle est demandée, sera ensuite publiée sur legal.fifa.com », précise la FIFA. La décision reste sujette à un éventuel appel devant la Commission d'appel de l'instance.