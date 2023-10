Côte d’Ivoire : Après Serge Beynaud, deux autres artistes se retirent du PRIMUD

La huitième édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé (PRIMUD) va se dérouler sans trois artistes ivoiriens. Après le retrait de Serge Beynaud, Shaoleen et Lionell ont annoncé aussi leur non-participation sur les réseaux sociaux.

Shaoleen et Lionell se retirent du PRIMUD après Serge Beynaud

La soirée de la huitième édition du Prix international des musiques urbaines et du coupé décalé (PRIMUD) aura lieu le dimanche 19 novembre prochain au Palais des congrès de l’hôtel ivoire de Cocody. Alors que la liste des différents artistes qui vont concourir dans les 29 catégories ont été dévoilées au cours d’une cérémonie de lancement la semaine dernière, on assiste déjà à des désistements.

Après l’arrangeur-chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud qui a réitéré son retrait de l’événement en faisant des précisions, c’est autour de deux artistes ivoiriens qui viennent d’annoncer également leur retrait qui sont aussi nominés. Il s’agit d’abord du chanteur Coupé-décalé, Shaoleen qui a fait un post sur sa page Facebook pour informer ses fans. ‘’Je viens à travers cette publication signifier officiellement mon retrait des PRIMUD. Cela dit, je souhaite bon vent aux initiateurs de ce noble événement et à tous les participants. GOD IS THE LIMIT!’’, écrit-il.

Il est suivi par l’artiste de variété, Lionell qui a fait aussi part de sa non-participation au PRIMUD dans une publication sur sa page Facebook. ‘’Je voudrais officiellement signifier, par le biais de ma publication, à tous ceux et toutes celles qui me suivent et/ou qui auraient commencé à voter pour moi, que je me retire des PRIMUD 2023. Ainsi, je souhaite prévenir au mieux mon public, afin de ne léser personne’’, indique-t-il. Le chanteur a par la suite donné les raisons de son retrait. ‘’Bien qu'honoré de figurer parmi les dinosaures de la musique ivoirienne, je préfère néanmoins employer mon temps, mon argent ainsi que mon énergie à la réalisation de mon album qui sera disponible en février 2024. Je remercie les organisateurs de m'avoir sélectionné une fois de plus et je souhaite le meilleur à l'ensemble des participants de cette 8ème édition’’, précise-t-il. Le Molare, organisateur du PRIMUD interrogé sur la question a fait savoir que le retrait de deux ou trois personnes ne va pas empêcher le déroulement de la cérémonie. Tout en soulignant qu’il y a eu des artistes qui s’étaient retirés par le passé qui sont aujourd’hui présents pour cette 8ème édition du PRIMUD.