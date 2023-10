Koua Justin : "2025, nous avons Gbagbo Laurent comme candidat"

Lors d'une rencontre dans la ville d'Akoupé, Koua Justin a affirmé haut et fort que Gbagbo Laurent est le candidat du PPA-CI en 2025. Le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a appelé les cadres de ladite localité à faire bloc derrière l'ancien président ivoirien pour la prochaine élection présidentielle.

Présidentielle 2025 : Koua Justin réaffirme la candidature de Gbagbo Laurent

"Je ne suis plus en envie d'être président de la République. C'est-à-dire que maintenant, si je suis président, c'est que c'est un devoir que mes camarades me demandent d'accomplir. Moi j'ai fait ma part. Et je suis fier d'avoir été là au moment où c'était la guerre", s'exprimait Gbagbo Laurent en août 2023. L'ancien président ivoirien a cependant vite fait de préciser que si ses camarades de lutte estiment qu'il n'y a pas mieux que lui pour représenter le PPA-CI à la présidentielle en 2025, il serait candidat, même si "ce n'est plus une obesession pour lui".

Koua Justin, l'un des principaux cadres du parti fondé par le "Woody" de Mama, en visite à Akoupé, a profité de l'occasion pour confirmer la candidature de Gbagbo Laurent en 2025. "En 2025, nous avons Gbagbo Laurent comme candidat", a déclaré le secrétaire général adjoint du PPA-CI.

Toutefois, l'homme politique a lancé un message aux cadres du PPA-CI ressortissants de ladite région. 3Si les cadres d'Akoupé ne sont pas unis, comment pourront-ils faire gagner Gbagbo Laurent en 2025 ? Si les cadres d'Akoupé ne font pas un bloc derrière Gbagbo Laurent, comment pourront-ils faire gagner Gbagbo Laurent à Akoupé ? C'est pour cela je vous dis de laisser tomber vos frustrations, de laisser tomber vos ego et faites un bloc derrière Gbagbo Laurent pour qu'on gagne en 2025", a conseillé Koua Justin.

Il faut noter que l'ex-président ivoirien n'a pas officiellement annoncé sa candidature. Par ailleurs, il ne figure pas sur la liste électorale. M. Gbagbo a été extirpé du fichier électoral par la CEI (Commission électorale indépendante) d'Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. La requête de l'ex-chef d'État a été rejetée à cause de sa condamnation par la justice ivoirienne pour le "braquage de la BCEAO". Son parti continue de réclamer sa réinscription sur la liste électorale.