Diana Bouli-Ambassadrice CAN 2023 : Son choix contesté sur la toile

Diana Bouli est ambassadrice de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Son choix crée depuis quelques heures une véritable controverse sur la toile. A l’émission ‘’Show Buzz’’, de ce lundi 30 octobre sur NCI, des éléments de réponses ont été donnés pour éclairer les internautes qui sont choqués.

Le choix de Diana Bouli ambassadrice de la CAN 2023 contesté

La toile est en ébullition depuis quelques heures concernant l’influenceuse camerounaise, Diana Bouli. Des internautes sont indignés et choqués d’apprendre que la tik-tokeuse installée en Côte d’Ivoire a été choisie en tant qu'ambassadrice de la CAN 2023. Elle est clouée au pilori et des internautes ne font que tirer à boulets rouges sur elle. Nombreux sont surpris et contestent même le choix de Diana Bouli.

Des internautes ne comprennent pas sur quels critères l’influenceuse a été désignée ambassadrice de la CAN 2023 qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. La polémique a tellement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux qu’il fallait trouver des éléments de réponses pour éclairer la lanterne des détracteurs de Diana Bouli.

Des précisions ont été faites sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce lundi 30 octobre par le chroniqueur Ozone. Selon des sources bien introduites, la tik-tokeuse camerounaise fait bel et bien partie des personnalités publiques ont été chosies pour être ambassadeurs de la CAN 2023. Ils sont au nombre de 12 dont 10 ivoiriens, une sénégalaise et bien sûr Diana Bouli. Les noms des autres n’ont pas encore été dévoilés, mais l’influenceuse s’est précipitée à faire l’annonce sur les réseaux sociaux.

Cependant, les critères de désignation de ces différents ambassadeurs de la CAN 2023 ont été présentés par le chroniqueur. Selon lui, les critères ont été édictés et validés par la CAF et le COCAN. Il y a trois critères qui ont milité en faveur de Diana Bouli et les autres ambassadeurs. Il faut avoir une image positive et non polémique, une position apolitique en accord avec les éthiques et principes du sport et avoir une large audience touchant toutes les strasses de la population. C’est sur cette base que la camerounaise a été choisie et c’est clair pour de bon à présent.