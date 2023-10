Côte d’Ivoire : ça chauffe entre Apoutchou National et Ramatoulaye DJ

Apoutchou National n’est pas content de Ramatoulaye DJ. Ce dernier qui a traité l’influenceur d’impoli à travers un post l’a fait également sortir de ses gonds pour répliquer sèchement.

Apoutchou National et Ramatoulaye DJ se ‘’tirent’’ dessus

Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Kerozen a été sollicité pour offrir deux spectacles au peuple burkinabé le samedi 28 et dimanche 29 octobre respectivement à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Ces deux concerts du protégé d’Emma Dobré en faveur de la paix au pays des hommes intègres ont vu la participation de plusieurs autres artistes ivoiriens et burkinabé dont Ramatoulaye DJ, Manadja Confirmé et Apoutchou National.

Mais, un problème de billet d’avion est survenu entre l’influenceur-chanteur et l’humoriste Ramatoulaye DJ. C’est une sortie médiatique très directe du dernier cité qui a mis en quelque sorte le feu au poudre. ‘’Apoutchou National ne vient plus, reste à Abidjan. Merci pour le manque de respect tu pense que c'est comme ça qu'on gère le show business’’, a écrit l’humoriste sa page Facebook.

Le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu n’a pas du tout apprécié les propos de son aîné et automatiquement, il a répondu sèchement dans un long commentaire sous la publication de Ramatoulaye DJ. ‘’Attends, tu es sérieux là ? Tu pense que moi je suis votre merde ? Depuis plus de 3 semaines, je cours derrière toi pour les billets, tu m’envoies un billet le jour du départ je ne parle pas. Je te demande le billet de mon manager, tu me dis que le promoteur ne décroche pas tes appels ? C’est foutaise ou quoi ? Les autres qui sont allés là qui a pris leur billets ? A un moment donné, même si je ne parle pas, respectez-moi. Quand vous m’avez parlé du spectacle au Burkina, j’ai bien dit que j’ai un spectacle le même jour , vous m’avez demandé d’annuler et de venir au Burkina. Chose que j’ai acceptée parce que depuis longtemps je rêvais d’aller là-bas. Mon argent que j’ai perdu tu vas me rembourser ? Ou tu penses que je suis assoiffé de voyage ? Pour accepter vos manques de respect ? Pourquoi vous êtes méchant comme ça ? Viens dire la vérité ou bien tu as pris mes billets pour inviter tes connaissances ? Je suis un artiste et tu me dois le respect, j’attends pas cet argent pour manger ok. Juste une envie de découvrir un autre pays car pour moi le Burkina fait partie des pays que je rêve de visiter. Tu es juste méchant de faire un poste de cette manière tu penses à toi et non aux autres’’, réagit-il.

Le poulain de Le Molare renchérit pour dire : ‘’C’est quoi tu appelles show business ? Donc comme je suis nouveau artiste je dois accepter de me faire marcher la dessus ? C’est toi qui m'a manqué de respect. un voyage dans un autre pays pour une prestation est une programmation. On a signé le contrat depuis 2 mois. Quand on a signé je t’ai dit que je veux 3 billet 1 en Business et 2 autre un pour mon manager et 1 pour mon chargé de communication tu m’a répondu ok. Après tu viens me dire à 2 semaine que vous allez prendre 2 billet j’ai répondu ok yfy depuis 2 semaines je cours derrière toi pour les billets c’est dans la nuit d’hier à aujourd’hui que tu m’envoies un billet , je demande où est le deuxième billet de mon manager tu me dis le matin tu vas m’envoyer. Je t’appelle fatigué tu ne décroches pas. Je viens faire un post pour dire que je viendrais plus et 1 minutes après tu me réponds attends c’est de qui tu veux te foutre, moi ? Tu as raison c’est moi et non toi’’.