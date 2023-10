Le Trophée Kopa 2023 attribué à Jude Bellingham

La cérémonie du Ballon d'Or 2023 a eu lieu en France lundi 30 octobre 2023. En attendant la grande distribution, le trophée Kopa 2023 est attribué à l'international Anglais de Real Madrid, Jude Bellingham.

Jude Bellingham remporte le Trophée Kopa 2023

Lors de l'édition 2023 de la cérémonie de récompenses du Ballon d'Or, sur les trois favoris pour le Trophée Kopa à savoir Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) et Jamal Musiala (Bayern Munich), c'est l'Anglais du Real Madrid qui finit par remporter le Trophée. Ainsi, Jude Bellingham se voit donc attribuer la récompense du meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison écoulée.

À noter que l'Anglais était venu en deuxième postion pour ce trophée en 2021 et quatrième l’an dernier. Il pourra désormais trouver une place pour ce trophée dans son placard. Pour rappel, Jude Bellingham était en lice avec Pedri (FC Barcelone) et Gavi (FC Barcelone). Également Rasmus Højlund (Atalanta/Manchester United), Antonio Silva (Benfica), Xavi Simons (PSV Eindhoven/PSG/RB Leipzig), Elye Wahi (Montpellier HSC/RC Lens) et Alejandro Baldé (FC Barcelone) ont été en concurrence.