​Burkina Faso : les agents comptables publics en concertation

La 24ème conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État a connu son épilogue le weekend dernier. Une conférence regroupant plusieurs personnalités du domaine de la finance. Cette cérémonie a été dirigée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo. Placé sous le thème, « la présentation des états financiers des établissements publics de l’État selon le nouveau corpus juridique ». Un thème qui a été décortiqué par les différentes autorités du secteur.

Burkina Faso : les agents comptables en conférence

Commencé le 25 octobre 2023, cet événement s'est déroulée sur une durée de 72 heures. C'est une occasion qui permet aux agents présents, participants de mieux s'engager dans les interprétations des états financiers et leur processus d’élaboration.

C'est une opportunité pour ces agents d'entrer directement en échange avec le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

À la fin de cette séance, plusieurs recommandations et suggestions ont été faites. À en croire, le directeur des études et de la législation financière, Kiera Loué, « des solutions pertinentes ont été dégagées, ainsi que des recommandations et des résolutions ».

En outre, parmi les recommandations effectuées, l'instauration d'un comité de revue de la qualité de la production, sera faite. Ce comité sera chargé d'axaminer les documents produits par les comptables chaque année.

Ensuite, la construction des réserves, qui consistera à définir les modalités pour financer les investissements et faciliter la constitution des réserves. Les deux jours de confrontation, ont été agréables pour ces agents comptables de présenter les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés dans l'accomplissement de leur tâche au quotidien.