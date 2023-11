Côte d'Ivoire : 43 ans après sa création, pourquoi la MACA change de nom

La MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan) s’appelle désormais le Pôle pénitentiaire d’Abidjan. Quarante-trois ans après sa création, la principale prison de la Côte d’Ivoire se donne de nouvelles ambitions.

Côte d’Ivoire : La MACA devient le Pôle pénitentiaire d’Abidjan

C’est en 1980 que la Côte d’Ivoire se dote de ce grand centre pénitentiaire dénommé MACA, bâti sur douze hectares. La plus grande prison du pays se trouve entre la commune de Yopougon et le parc national du Banco.

Quarante-trois ans après sa création, la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan change de dénomination. Elle est désormais baptisée Pôle pénitentiaire d’Abidjan. Il faut noter que ce changement de nom intervient à la suite de l’adoption de réformes du système pénitentiaire engagées par le gouvernement ivoirien.

Le Pôle pénitentiaire d’Abidjan est placé sous la direction de Kouadio Yao Rigel Adrien comme administrateur. Le changement concerne aussi les noms des bâtiments au sein du centre pénitentiaire. Ainsi le bâtiment A devient Maison d’arrêt quand le bâtiment est renommé Maison de correction pour les hommes. Les autorités ivoiriennes ont décidé de baptiser le bâtiment C Maison pénale. Le bâtiment affecté aux femmes porte dorénavant le nom de Maison d’arrêt et de correction pour femmes et mineurs.

Ce changement majeur vise à obtenir une gestion plus efficace des détenus, de renforcer la sécurité dans les prisons, mais aussi donner à ce lieu carcéral un meilleur suivi et des conditions de détention en conformité avec les droits de l’homme.