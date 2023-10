Emmanuelle Kéïta à Gabrielle Lemaire : ‘’Elle commence à me saouler (...)’’

La compagne de Didier Drogba, Gabrielle Lemaire, a fait l’objet d’une attention particulière au cours de l’émission ‘’Mood’e by EK’’, sur NCI de la part d’Emmanuelle Kéïta. La présentatrice n’a pas trouvé grand-chose à redire sur le look de Gabrielle Lemaire, mais seulement sur ses sorties.

Emmanuelle Kéïta parle du comportement de Gabrielle Lemaire

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Kéïta est connue pour ne pas mâcher ses mots quand il s’agit de critiquer négativement le look des personnalités publiques ivoiriennes et africaines au cours de son émission ‘’Mood’e by EK’’, chaque samedi soir sur les antennes de NCI. Didi B, Serey Dié, Ruth Gbagbi, Carmen Sama, Creol, etc., ont payé les frais sèchement lors d’un épisode de l’émission.

Pour le moment, depuis le début de ce programme télévisuel, il y a des célébrités qui ont réussi à échapper aux attaques de la présentatrice. Il y a eu l’ex-Miss CI 2005, Sery Dorcas dont Emmanuelle Kéïta n’a pas trouvé à redire sur ses tenues vestimentaires.

Au cours de l’émission du samedi 28 octobre, la compagne de Didier Drogba est passé au scanner. Gabrielle Lemaire a été épargnée, mais l’influenceuse a trouvé quand-même l’occasion de se prononcer sur le comportement de la femme de l’ex-international ivoirien. ‘’Elle commence à me saouler, je ne la supporte plus vraiment. A n’importe quel événement, elle s’arrange à être en harmonie avec l’événement’’, souligne-t-elle. Néanmoins, cette déclaration a suscité quelques réactions diverses parmi les fans de Gabrielle Lemaire.