CAN 2023 : Adjé Silas appelle le monde sportif à l’union pour le sacre des Éléphants

Adjé Silas, tout nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des Sports et du Cadre de vie, a récemment appelé le monde sportif à œuvrer dans l’union. Le successeur de Danho Claude Paulin s’exprimait le lundi 30 octobre 2023 lors d’une rencontre avec les fédération sportives.

Côte d’Ivoire : Adjé Silas rencontre les fédérations sportives

Au cours d’un échange avec les fédérations sportives de Côte d’Ivoire, Adjé Silas Metch a saisi l’opportunité pour les exhorter à travailler dans l’union. Tout en saluant le travail de son prédécesseur Danho Claude Paulin, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des Sports et du Cadre de vie a appelé ses interlocuteurs à s’unir pour la consécration des Éléphants à la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) qui se tient bientôt dans notre pays.

"C’est ensemble qu’on y parviendra. Je vous invite donc à vous mobiliser autour de ce challenge. Soyez le relais du Premier ministre afin de réussir efficacement notre mission commune", s’est-il exprimé.

Le ministre ivoirien des Sports entendait ainsi faire connaissance avec tous les responsables et entités composant le mouvement sportif ivoirien, exprimer son souhait de poursuivre l’œuvre de son prédécesseur.

Adjé Silas a été nommé le mardi 17 octobre 2023 à la suite d’une remaniement ministériel opéré par le président Alassane Ouattara.