Côte d’Ivoire : Roseline Layo réagit à l’incident avec le garde du corps de Davido

Un incident malencontreux s’est produit à la soirée des Trace Music Awards récemment au Rwanda. Roseline Layo a été bousculée par le garde du corps de Davido. La chanteuse ivoirienne a apporté des précisions sur cette situation.

Roseline Layo apporte des précisions sur l’incident avec le garde du corps de Davido

La récente soirée des Trace Music Awards 2023 à Kigali au Rwanda, a été l'occasion de nombreux artistes africains de se rencontrer, d'échanger et de faire des photos souvenirs ensemble. Des artistes ivoiriens étaient fortement représentés à cette prestigieuse cérémonie de célébration et de récompense du monde du showbiz africain.

Malheureusement, un incident inattendu a eu lieu entre la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo et le garde du corps de l’artiste nigérian, Davido. En fait, l’interprète du titre ‘’Môgô Fariman’’, voulait immortaliser ce moment pour la première fois avec la star de l’Afro-beat nigérian. Celle qui a été sacrée ‘’Révélation de l’année’’, dans sa catégorie, a été bousculée par le bodyguard de Davido.

Cette situation a été interprétée diversement par des internautes. Roseline Layo a apporté aujourd’hui des éclaircissements dessus. ‘’C’est un monsieur qui n’a pas de problème. Le garde du corps ne faisait que son travail. Quand il m’a poussée, Davido lui a dit de se calmer. Ensuite il a accepté de prendre la photo avec moi’’, dit-elle. Avant d’exprimer son administration de la manière les artistes de renom international sont traités. ‘’Mais j’avoue que voir comment ces artistes sont traités avec respect, je suis galvanisé. Je me demande comment je vais procéder pour arriver à leur niveau, être comme eux. Donc, je vais continuer de bosser’’, avance-t-elle. Finalement, les choses sont rentrées dans l’ordre et par l’intervention de son mari et manager, Roseline Layo a pu faire sa photo avec Davido.