Togo: Faure Gnassingbe procède à plusieurs nominations au sein de l'armée

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé a procédé le samedi 28 octobre dernier, à plusieurs nominations au sein des Forces armées togolaises (FAT). Ces nominations concernent notamment des officiers supérieurs ainsi que certaines formations des forces de défense.

Ancien chef d’état-major de l’armée de terre et commandant de l’Opération Koundjoare, le Général de brigade, Kolemagah Kassawa est nommé Inspecteur général des forces armées. Le Colonel Kombate Lantièmbé prend le relais et devient le Commandant supérieur de l’Opération.

Au niveau des unités d’élite, le lieutenant-colonel Kadanga N'Guwaki est nommé commandant du premier Bataillon d'intervention rapide (1er BIR), tandis que le lieutenant-colonel Atafai Tchangani prend la tête du 2ème BIR.

Au 3ème Régiment d’Infanterie (3ème RI), le nouveau chef de corps est désormais le lieutenant-colonel Atta Abalo, tandis que celui du Régiment de soutien et d'appui (RAS) est désormais le lieutenant-colonel Labarbore Matéyedou.

Le Régiment commando de la garde présidentielle (RCGP) change également de chef corps, et est désormais sous les ordres du lieutenant-colonel Aoui Essonani.

Enfin, les nominations touchent également deux centres de formations militaires. Il s’agit du centre d'entraînement aux techniques de tirs opérationnels et de combats (CETTOC) et du centre national d'instruction (CNI). Le premier sera désormais dirigé par le lieutenant-colonel Sehou Ani tandis qu’au niveau du second, le chef de bataillon Quindah Djoliba est nommé adjoint au commandant.

Pour rappel, le ministère des armées est de nouveau rattaché à la Présidence de la République depuis décembre 2022.