Au micro du Journal l'Équipe ce lundi, Ludovic Obraniak a avoué que le portier marocain Yacine Bounou est plus fort que Emiliano Martinez, le portier argentin vainqueur du Trophée Yachine 2023.

Trophée Yachine 2023 : Obraniak tacle Martinez et encense Bounou

Emiliano Martinez est le grand vainqueur du Trophée Yachine pour le compte de l'année 2023. Le portier argentin est choisi à cause de brillante prestation au Mondial 2022 qui a connu le sacre de l'Albiceleste. Le gardien d'Aston Villa devance Ederson, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA avec Manchester City et Yacine Bounou, vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville et auteur d'une performance incroyable au Mondial 2022 avec le Maroc.

Cependant, ce choix porté sur Emiliano Martinez n'est pas au goût de l'ancien joueur, Ludovic Obraniak. L'ancien Lillois place plutôt Yacine Bounou devant l'argentin en termes de performance individuelle. « Yacine Bounou ? Il a un Emiliano Martinez dans chaque main », a-t-il fait savoir. Des propos qui risquent de faire réagir le portier argentin qui n'a pas sa langue dans la poche.