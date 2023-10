Chute de Compaoré : Ibrahim Traoré honore les victimes du 30 octobre

Il y a neuf ans que Blaise Compaoré perdait le pouvoir au Burkina Faso après vingt-sept ans de règne sans partage. Le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le pays des hommes intègres depuis le 30 septembre 2022 a honoré la mémoire des victimes de la révolution du 30 octobre 2014.

9 ans après la chute de Compaoré, Ibrahim Traoré honore les victimes de la révolution

Le 30 octobre 2014, le pouvoir de Blaise Compaoré est tombé après une révolution populaire dans la capitale Ouagadougou, mais aussi dans plusieurs localités du pays. Les manifestants s’opposent à une modification de la Constitution devant permettre à Blaise Compaoré de briguer un cinquième mandat consécutif. La répression des manifestations fait au moins trente morts.

Neuf ans plus tard, le président Ibrahim Traoré a salué la mémoire des victimes de la révolution burkinabè. "Aujourd’hui 31 octobre, je m’incline devant la mémoire de nos martyrs pour lesquels cette journée est instituée en hommage et en reconnaissance de leur sacrifice. Le sang versé de ces valeureux fils et filles de la Nation a renforcé le ciment de notre engagement commun pour la liberté, la souveraineté, la paix et l’épanouissement de tous les Burkinabè. J’ai aussi une pensée pieuse pour toutes les familles des martyrs ; je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui portent encore les blessures ou les stigmates des violences physiques et morales. Que leur sacrifice suprême nourrisse notre détermination pour la libération de notre chère patrie !", a déclaré le capitaine Traoré.