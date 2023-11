Côte d'Ivoire : Petit Denis se prononce sur son état amaigrissement avancé

Très amaigri depuis son retour de France, Petit Denis répond à ses fans. Dans une tentative de les rassurer, le chanteur Zouglou a fait savoir à l’émission "Accusé(e), Levez-vous", sur Trace FM qu’il n’était pas malade. Mais, qu’il refuse de se nourrir.

Petit Denis : "Je fume"

Le physique très amaigri du chanteur Zouglou, Petit Denis inquiète une grande partie des mélomanes ivoiriens. Son apparition à l’émission "Show Buzz", a suscité de nombreuses interrogations de la part des internautes. El Capo ou Denco comme on le surnomme dans le milieu musical, serait-il très malade ?

L’artiste qui était revenu de France avec une mine reluisante et un embonpoint est conscient des inquiétudes de ses nombreux fans. Il a essayé de donner des réponses pour les rassurer au cours de l’émission "Acusé(e), Levez-vous", sur la radio Trace FM où il était l’invité le week-end. "(...) non Je ne suis pas malade. J’ai fortement maigri car je refuse de me nourrir… j’ai du mal à m’alimenter, c’est tout ; ça n’a rien à voir avec une quelconque maladie…au fait, je refuse la nourriture, je ne sais pas pourquoi (...)", explique-t-il.

Un auditeur qui voulait en savoir plus appelle à l’antenne et le capitaine du Zouglou répond tout simplement : "Je fume". Les animateurs qui voulaient avoir plus de précisions ont été court-circuités par la réponse du chanteur.

Ce n'est un secret pour personne, Petit Denis a une forte addiction aux stupéfiants. Après plusieurs années de lutte, l'artiste semble avoir baissé les bras. Il a récemment fait savoir qu'il ne cherchait plus à lutter contre cette addiction qui participe pourtant à sa déformation physique.