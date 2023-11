CAF Awards 2023 : les nominés dans toutes les catégories masculines

La Confédération africaine de football - CAF a annoncé mercredi 1er novembre 2023, les nominés dans toutes catégories masculines pour la récompense des CAF Awards 2023 ou encore Ballon d'Or africain 2023. La grande cérémonie se déroulera le 11 décembre prochain au Maroc.

Les nominés de toutes catégories masculines pour les CAF Awards 2023 dévoilés

On connaît désormais lles nominés pour les différentes catégories masculines des trophées CAF Awards 2023. Ainsi, pour cette édition, trente (30) joueurs ont été retenus pour succéder au Sénégalais Sadio Mané dans la catégorie du prix du Joueur Africain de l'Année aux CAF Awards 2023. Pour le Joueur interclubs de l'Année, 20 joueurs sont nominés. En ce qui concerne les autres catégories à savoir : ‘’entraîneur de l'année’’, ‘’équipe nationale de l’année’’, ‘’club de l'année’’ et "Jeune Joueur de l'Année’’ (pour les joueurs de moins de 21 ans) ; les experts ont sélectionné dix (10) nominés pour chacune d'elles.

À noter que pour cette édition 2023 des CAF Awards, l'instance a introduit une nouvelle catégorie. Il s'agit de la catégorie des Gardien de But Africain et Gardienne de But Africaine de l'Année. Ceci, dans le but de récompenser et célébrer les gardiens de but quu se sont bien illustrés au cours de l'année écoulée de par leur performance. À cet effet, 10 joueurs ont été nominés pour la nouvelle récompense.

Liste des nominés pour la CAF Awards 2023

Joueur Africain de l’Année

1. Ramy Bensebaini (Algérie et Borussia Dortmund)

2. Riyad Mahrez (Algérie et Al Ahli)

3. Edmond Tapsoba (Burkina Faso et Bayer Leverkusen)

4. Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun et SSC Napoli)

5. Vincent Aboubacar (Cameroun et Besiktas)

6. Ibrahima Sangare (Cote d’Ivoire et Nottingham Forest)

7. Seko Fofana (Cote d’Ivoire et Al Nassr)

8. Chancel Mbemba (RD Congo et Olympique Marseille)

9. Fiston Mayele (RD Congo et Pyramids)

10. Mahmoud Abdel Moneim “Kahraba” (Egypte et Al Ahly)

11. Mohamed Abdelmonem (Egypte et Al Ahly)

12. Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly)

13. Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

14. Mohammed Kudus (Ghana et West Ham United)

15. Thomas Partey (Ghana et Arsenal)

16. Serhou Guirassy (Guinée et VfB Stuttgart)

17. Yves Bissouma (Mali et Tottenham Hotspur)

18. Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain)

19. Azzedine Ounahi (Maroc et Olympique Marseille)

20. Hakim Ziyech (Maroc et Galatasaray)

21. Sofyan Amrabat (Maroc et Manchester United)

22. Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club)

23. Yassine Bounou (Maroc et Al Hilal)

24. Youssef En-Nesyri (Maroc et Séville)

25. Peter Shalulile (Namibie et Mamelodi Sundowns)

26. Victor Osimhen (Nigeria et SSC Napoli)

27. Sadio Mane (Sénégal et Al Nassr)

28. Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham Hotspur)

29. Percy Tau (Afrique du Sud et Al Ahly)

30. Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie and Ferencvaros)

Gardien de But de l’Année

1. Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly)

2. Yassine Bounou (Maroc & Al Hilal)

3. Andre Onana (Cameroun et Manchester United)

4. Ronwen Williams (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns)

5. Edouard Mendy (Sénégal et Al Ahli)

6. Oussama Benbot (Algérie et USM Alger)

7. Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club)

8. Djigui Diarra (Mali et Young Africans)

9. Pape Mamadou Sy (Sénégal et Génération Foot)

10. Landing Badji (Sénégal et AS Pikine)

Joueur Interclubs de l’Année

1. Aymen Mahious (Algérie et USM Alger/Yverdon-Sport)

2. Oussama Benbot (Algérie et USM Alger)

3. Zineddine Belaid (Algérie et USM Alger)

4. Fiston Mayele (RD Congo et Young Africans/Pyramids)

5. Makabi Lilepo (RD Congo et Al Hilal/Valenciennes)

6. Hussein El Shahat (Egypte et Al Ahly)

7. Mahmoud Abdel Moneim “Kahraba” (Egypte et Ahly)

8. Mohamed Abdelmonem (Egypte et Al Ahly)

9. Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly)

10. Mostafa Fathi (Egypte et Pyramids)

11. Djigui Diarra (Mali et Young Africans)

12. Yahia Attiyat Allah (Maroc et Wydad Club Athletic)

13. Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club)

14. Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club)

15. Peter Shalulile (Namibie et Mamelodi Sundowns)

16. Percy Tau (Afrique du Sud et Al Ahly)

17. Ranga Chivaviro (Afrique du Sud et Marumo Gallants/Kaizer Chiefs)

18. Ronwen Williams (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns)

19. Ali Maaloul (Tunisie et Al Ahly)

20. Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie et Esperance Sportive de Tunis /Ferencvaros)

Jeune Joueur de l’Année

1. Dango Ouattara (Burkina Faso et Bournemouth)

2. Souleymane Alio (Burkina Faso et New Stars)

3. Ernest Nuamah (Ghana & Olympique Lyon)

4. Abdessamad Ezzalzouli (Maroc et Bétis)

5. Bilal El Khannous (Maroc et Genk)

6. Gift Orban (Nigeria et KAA Gent)

7. Lamine Camara (Sénégal and Génération Foot/Metz)

8. Pape Amadou Diallo (Sénégal and Génération Foot/Metz)

9. Pape Demba Diop (Sénégal et Zulte Waregem)

10. Amara Diouf (Sénégal et Génération Foot)

Entraineur de l’Année

1. Abdelhak Benchikha (USM Alger)

2. Marcel Koller (Al Ahly)

3. Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale)

4. Tom Saintfiet (Gambie)

5. Baciro Cande (Guinée-Bissau)

6. Amir Abdou (Mauritanie)

7. Walid Regragui (Maroc)

8. Chiquinho Conde (Mozambique)

9. Aliou Cisse (Sénégal)

10. Pape Thiaw (Sénégal)

Equipe Nationale de l’Année

1. Cap-Vert

2. Gambie

3. Guinée-Bissau

4. Guinée-Equatoriale

5. Mauritanie

6. Maroc

7. Mozambique

8. Namibie

9. Sénégal

10. Tanzanie

Club de l’Année

1. CR Belouizdad (Algérie)

2. USM Alger (Algérie)

3. ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

4. Al Ahly (Egypte)

5. Raja Club Athletic (Maroc)

6. Wydad Athletic Club (Maroc)

7. Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

8. Marumo Gallants (Afrique du Sud)

9. Esperance de Tunis (Tunisie)

10. Young Africans (Tanzanie)